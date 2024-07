Golden Vision GmbH

Vampir-Horror-Comedy mit starkem weiblichen Duo

Oberursel (ots)

"Fangtastic Night": Spannend und humorvoll

Golden Vision Studios präsentiert "Fangtastic Night", eine spannende moderne Hörspielserie, ab dem 12. Juli 2024 wird jeden Freitag eine neue Episode im Audio-Streaming erscheinen.

Drei Episoden - Mix aus Young Adult, Horror und Comedy

Die Serie besteht aus insgesamt drei Episoden und vereint die Genres Young Adult, Horror und Comedy zu einer spannenden Mischung.

Plot - Ein mysteriöses Verschwinden und der Kampf gegen Vampire?

Das Leben der Freundinnen Lucy und Lavina nimmt eine drastische Wendung, als eine Mitschülerin unter mysteriösen Umständen verschwindet. Während Lavina überzeugt ist, dass Vampire ihre Vorstadt belagern, ist Lucy mehr damit beschäftigt, Anschluss bei den "Cool Kids" zu finden, zu denen auch ihr Schwarm Tyler gehört. Doch als Lavina bei ihrer Recherche auf ein wiederkehrendes Muster von Vermisstenfällen stößt, wird auch Lucy in das Gestrick von düsteren Geheimnissen gezogen, was die beiden Freundinnen in lebensgefährliche Situationen stürzt...

Über das Autoren-Duo

Max Maschmann und Doreen Köhler lernten sich bei der Entwicklung einer TV-Serie für ein Filmproduktionsunternehmen kennen. Dabei entdeckten sie nicht nur eine gemeinsame Vorliebe für Young- und New Adult Serien, sondern auch, dass sie sich in ihrem kreativen Stil für spannende Storys perfekt ergänzen. Seitdem erschufen sie als kreatives Duo diverse Drehbücher in unterschiedlichen Genres.

Starke Stimmen

Mit Janina Brückbauer und Lena Tiemann als starkes weibliches Duo ergänzt um Ferdi Özten, Matthias Hoff, Daniela Thuar und Fabian Hollwitz in den Hauptrollen.

Produktion

Die Produktion der Serie erfolgte durch Max Maschmann und die Golden Vision Studios. Die Aufnahmen und Abmischung erfolgte in den Klangkantine Studios Darmstadt.

Erfahren Sie mehr über "Fangtastic Night"

