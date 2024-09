Golden Vision GmbH

Das Bestseller-Genre der Literatur betritt das Hörspiel-Universum - BookTok-Trend belebt die Hörspielszene

Frankfurt (ots)

Am Freitag, den 27. September 2024 startet "The Moon Heritage Chronicles", die vermutlich erste New-Adult-Romantasy-Hörspielserie weltweit, inspiriert durch den populären Trend auf der beliebten Social Media App TikTok.

"The Moon Heritage Chronicles" - Die neue New-Adult-Romantasy-Hörspielserie

New-Adult-Romantasy, eine Fusion aus Romantik und Fantasy, hat sich als das Genre in der Literaturwelt etabliert, das vor allem junge weibliche Erwachsene anspricht. Dieses Genre, das durch den Trend "BookTok" auf TikTok besondere Beliebtheit erlangte, hat viele junge Menschen für das Lesen begeistert, die Bücher zuvor als überholt ansahen. Nun wird dieser beliebte Ansatz durch "The Moon Heritage Chronicles" erstmals in das Hörspielformat übertragen. Die Serie wurde von Max Maschmann und den Golden Vision Studios produziert und in den Klangkantine Studios Darmstadt aufgenommen und abgemischt. Neben einem aufwendigen Sounddesign und Profi Sprechern wie Larissa Bader und Benjamin Stolz, ist sie auch die Debüt Rolle der mit über einer halbe Millionen Followern sehr erfolgreichen Booktokerin Jess Hengel aka @itsjessamess. Der eigens komponierte Titelsong "Take Me" der Künstlerin GUILLS, erscheint ebenfalls am 27.09.2024, ergänzt das beeindruckende Hörerlebnis. Die Zuhörer werden in eine Welt aus Intrigen, Leidenschaft und Geheimnissen entführt, erzählt mit einer modernen und packenden Erzählweise.

Die Story - Verbirgt Kaltenstein ein düsteres Geheimnis?

Mit der Ankunft der jungen Studentin Lina in Kaltenstein, einer malerisch wirkenden Studentenstadt, beginnt eine Kette mysteriöser Ereignisse. Die scheinbare Ruhe der Stadt wird durch den rätselhaften und brutalen Tod einer Studentin erschüttert. Nachdem Lina unfreiwillig ein heikles Gespräch mit anhört, beginnt sie, auf eigene Faust zu ermitteln. Ihr Wunsch, die Wahrheit zu erfahren, führt sie zu uralten Mythen und einem dunklen Geheimnis. Mit ihren Begegnungen mit dem mysteriösen und anziehenden Baron Leonard von Kaltenstein verstrickt sie sich zunehmend in ein Geflecht aus Liebe und Gefahr...

Die neue Bedeutung der Hörspiele in der Medienlandschaft

Max Maschmann, Autor und Produzent, betont die besonderen Stärken von Hörspielen: "Hörspiele bieten eine tiefere, immersive Möglichkeit, Geschichten zu erleben, fernab der dominierenden Bildschirmmedien. Sie fördern die Vorstellungskraft der Zuhörer und lassen die erzählten Welten im Kopf lebendig werden. In einer von visuellen Reizen geprägten Zeit sind sie eine erfrischende Alternative, die eine intensive, kreative Auseinandersetzung mit den Geschichten ermöglicht."

Alles zum Produktionsprozess exklusiv auf der Frankfurter Buchmesse

Auf der kommenden Frankfurter Buchmesse sind am Stand von Klangkantine Audiobooks (Halle 3.1, K30) Ausschnitte zu hören und die Mitarbeiter können über den aufwendigen Produktionsprozess hinter "The Moon Heritage Chronicles" aufklären.

Verfügbarkeit der 1. Staffel von "The Moon Heritage Chronicles"

Die erste Episode ist ab dem 27. September 2024 auf allen bekannten Audio-Streaming-Plattformen verfügbar, jeden Freitag folgt eine weitere Episode.

Besuchen Sie https://golden-vision.eu/artist/the-moon-heritage-chronicles/ für mehr Details und Hintergrundinformationen.

