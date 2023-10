ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 43/23

Mainz (ots)

Woche 43/23 So., 22.10. Bitte Programmänderung beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Zoll im Einsatz Drogen, Schmuggel, Schwarzarbeit Film von Constanze Viaene Deutschland 2023 ("ZDF.reportage: Müll an jeder Ecke" entfällt.) ------------------- Bitte Programmänderung beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Zoll im Einsatz Drogen, Schmuggel, Schwarzarbeit Film von Constanze Viaene (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Müll an jeder Ecke" entfällt.) Mi., 25.10. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: René Adler Woche 44/23 So., 29.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Armes reiches Deutschland Alleinerziehend und abgehängt Film von Franca Leyendecker Deutschland 2023 ----------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Armes reiches Deutschland Alleinerziehend und abgehängt Film von Franca Leyendecker (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 45/23 Mi. 8.11. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 4. Spieltag . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Hanno Balitsch Woche 46/23 So., 12.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Armes reiches Deutschland Selbstständige in Not Film von Jovanna Weber und Oliver Koytek Deutschland 2023 Woche 47/23 So., 19.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Armes reiches Deutschland Verteilungskampf Film von Sören Folkens Deutschland 2023 ----------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Armes reiches Deutschland Verteilungskampf Film von Sören Folkens Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell