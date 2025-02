Sozialverband Deutschland (SoVD)

Bundeskanzler im SoVD-Sozial-Check: Scholz fordert klares Bekenntnis zum Sozialstaat trotz höherer Verteidigungsausgaben

Berlin (ots)

Der Countdown läuft - am 23. Februar ist Bundestagswahl. Mindestens ein Viertel der Menschen gilt allerdings bislang noch als unentschlossen. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) will da helfen: Die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier trifft dafür die Spitzen der demokratischen Parteien. Im Sozial-Check fühlt sie ihnen dabei in allen relevanten sozialpolitischen Fragen auf den Zahn. So auch dem Spitzenkandidaten der SPD, Bundeskanzler Olaf Scholz. Neben den Themen Wohnen und Miete, Zukunft der ambulanten und stationären Pflege und Stabilisierung des Rentensystems äußert sich Scholz auch zum solidarischen Miteinander und fordert für die Zeit nach der Bundestagswahl ein klares Bekenntnis zum Sozialstaat und "das jetzt nicht, wo die Zeiten schwieriger werden, gekürzt wird bei Rente, Gesundheit und Pflege." Der Kanzler ergänzt: "Wir müssen jetzt mehr ausgeben für Sicherheit, aber nicht auf Kosten so großer Aufgaben." Das gesamte Interview mit dem Bundeskanzler finden Sie HIER.

Neben dem Bundeskanzler stellen sich bis zum 23. Februar auch die Co-Vorsitzenden der Partei "Die Linken", Ines Schwerdtner, sowie des BSW, Amira Mohamed Ali, den Fragen von Michaela Engelmeier. Darauf folgen der stellvertretende Bundesvorsitzende der Freien Demokraten und Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, sowie Britta Haßelmann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Die SoVD-Vorstandsvorsitzende zeigt sich begeistert vom Engagement aller Gesprächspartnerinnen und -partner: "Auch wenn wir mit den einzelnen Parteien in ganz unterschiedlichen Fragen nicht übereinliegen, hat sich dadurch doch immer eine spannende Diskussion ergeben. Auch alle bislang Unentschlossenen bekommen im Sozial-Check einen tiefen Einblick in alle relevanten sozialpolitischen Fragestellungen und die jeweiligen Antworten der Parteien. Besser kann man sich nicht auf die Wahl vorbereiten", so Engelmeier.

Alle Videointerviews werden sukzessive auf dem SoVD-YouTube-Kanal veröffentlicht.

Original-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuell