Enduring Fitness

Mone Dusek: Warum dich klassische Reha im Stich lässt – und wie du wirklich zu alter Stärke zurückfindest

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Ständige Rückschläge, enttäuschende Reha-Erfahrungen und wichtige Learnings: Mone Dusek von Enduring Fitness kämpfte sich nach eigener Kreuzbandverletzung durch genau diesen Weg – heute helfen ihre Erfahrungen anderen dabei, ebenfalls wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Wie auch du davon profitieren kannst, erfährst du hier.

Die ersten Schritte nach einer Kreuzbandverletzung sind schmerzhaft, herausfordernd – und vor allem eines: ohne die richtige Unterstützung nicht zu bewältigen. So müssen speziell Menschen mit hohen Ambitionen schnell feststellen, wie schwierig und mental fordernd es ist, zu alter Stärke zurückzufinden. Mit dieser Erkenntnis wurde auch für Mone Dusek ein plötzlicher Kreuzbandriss zu einem echten Wendepunkt in ihrem Leben: Schon direkt nach der Diagnose wurde sie an einen Chirurgen überwiesen, der schnell zur OP riet und eine Sehnentransplantation vorschlug. So mancher Patient wäre wohl froh gewesen, dass zeitnah etwas passiert – Mone Dusek hingegen hatte sofort ein ungutes Bauchgefühl: "Ich merkte, dass die Chemie einfach nicht stimmte, und fühlte mich schlecht beraten", erinnert sie sich.

"Es fühlte sich an, als stünde ich bereits vor vollendeten Tatsachen. Dabei ignorierten die Empfehlungen vollständig meine Leistungsziele", fügt sie hinzu. "Sofort wurde mir also klar: Der ersten Meinung eines Arztes direkt zu folgen, ist nicht immer der beste Weg." Daraufhin entwickelte sie das starke Bedürfnis, nicht nur für sich selbst eine bessere Lösung zu finden, sondern auch anderen genau dabei unter die Arme zu greifen. Mit diesem Ziel vor Augen suchte sie nach geeigneten Spezialisten, informierte sich eigenständig über OP-Methoden und fand so ein für sich passendes Eingriffsverfahren. Doch damit nicht genug: Anschließend recherchierte die Expertin, wie sich die Nachsorge organisieren ließe, sodass sie nicht komplett aus ihrem sportlichen Alltag gerissen wird. Auf Basis dieser Recherchen und ihrer eigenen Erfahrungen gelang es ihr schließlich, mit Enduring Fitness ein Konzept zu entwickeln, das körperliche und mentale Aspekte vereint – zugeschnitten auf Menschen, die in Sport und Beruf hohe Leistungen erbringen wollen. Heute ist die Personal-Trainerin längst eine der gefragtesten Ansprechpartnerinnen, wenn es um die anspruchsvolle Reha nach einer Kreuzbandverletzung und einen gezielten Weg zurück zur Bestform geht.

Den richtigen Spezialisten finden: Warum ein Ansprechpartner mit offenem Ohr so wichtig ist

Wie für die meisten Betroffenen blieb die Reise zur Genesung allerdings auch für Mone Dusek zunächst nicht ohne Hürden: Geschockt von ihrer Diagnose und enttäuscht über die Oberflächlichkeit der ersten ärztlichen Beratung brauchte sie Überwindung, um sich mit weiteren Spezialisten auseinanderzusetzen. Tatsächlich sollten ihre Willenskraft und Ausdauer aber schnell belohnt werden: "Schließlich fand ich einen Arzt, der tiefer in die Materie eintauchte und sich auch intensiv mit meiner Vorgeschichte, meinem sportlichen Hintergrund und meinen persönlichen Zielen befasste", erinnert sie sich.

Ein wertvolles Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass ein Arzt wirklich zuhört und die gesamte Verletzung – und damit auch den ganzen Menschen – im Blick hat. Dieses Erlebnis war für sie ein Aha-Moment und legte den Grundstein für ihren eigenen beratenden Ansatz: individuell, ganzheitlich und voller Verständnis für die jeweilige Lebenssituation der Patienten. So nimmt sich Mone Dusek bei jedem Kunden besonders viel Zeit, um genau zu verstehen, in welcher körperlichen und mentalen Situation er sich befindet. In klassischer Reha und Physiotherapie ist diese benötigte Zeit hingegen oftmals gar nicht vorgesehen.

Erste Schritte nach der Operation: Was für den Heilungsprozess entscheidend ist

Für Mone Dusek war der erste Schritt damit geschafft. Doch schon nach ihrer erfolgreichen Ligamys-Operation – eine OP, bei der das Kreuzband erhalten wird, statt es zu ersetzen – folgte der nächste Schock: "Ich hatte am betroffenen Bein sehr schnell sehr viel Muskelmasse verloren – mein Bein wirkte regelrecht 'fremd' und unkontrollierbar", verrät sie. "So erkannte ich erst, wie massiv sich der Körper in nur kurzer Zeit zurückbilden kann – ein 'Aha-Erlebnis', das mich unerwartet hart traf." Zugleich war es aber auch eine Erfahrung, die ihr zeigte, wie eng Regeneration, Wiederaufbau und die richtige Nachsorge zusammenhängen. Selbstverständlich will man es nicht schlimmer machen, indem man das verletzte Bein falsch oder zu früh belastet. Aus diesem Grund betreut Mone Dusek ihre Kunden bis zur vollen Leistungsfähigkeit weit über die Akutphase hinaus – Muskelaufbau, gezielte Übungen und kontinuierliche Begleitung stehen an erster Stelle. Damit hierbei die gewünschten Resultate erzielt werden können, braucht es jedoch eine Menge Motivation und Durchhaltevermögen – meist sogar mehr, als den Betroffenen anfangs bewusst ist. "Zu einem zielführenden Heilungsprozess, der mitunter bis zu zwei Jahre dauern kann, gehört darum vor allem ein starker Wille", betont Mone Dusek.

Sie selbst bekam das bei ihrer ambulanten Reha am eigenen Leib zu spüren: Hier wurde ihr klar, dass sie ihr Bein nicht einmal anheben konnte – für jemanden, der sportlich und aktiv lebt, ein heftiger Rückschlag. Während die meisten Patienten davon ausgehen, Schmerzen seien dabei normal und man sei ihnen schlichtweg ausgeliefert, wollte die heutige Personal-Trainerin das nicht einfach hinnehmen. Deshalb recherchierte sie bereits im Vorfeld gründlich und nahm freiwillig mehr Physiotherapie-Termine wahr.

"Mir wurde schnell bewusst, wie wertvoll ein individueller Trainingsplan und zusätzliche Motivation sind. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass nicht jeder Betroffene von sich aus die Energie hat, so viel zu investieren", erläutert Mone Dusek. Genau dort setzt sie heute an: den Menschen diese "Extra-Motivation" und einen strukturierten Plan zu geben. Zu diesem Zweck bietet sie ihren Kunden stets eine exklusive Eins-zu-eins-Betreuung, angepasst an den Lebensstil und die Erwartungen von High-Performern – VIP-Coaching, flexible Zeiteinteilung und edles Ambiente inklusive.

Rückschläge gehören dazu – mit der richtigen Unterstützung und Einstellung ist das Ziel aber immer zu erreichen

"Mir ist es vor allem auch deshalb so wichtig, immer die Extrameile zu gehen, weil klassische Reha das in den allermeisten Fällen schlichtweg nicht leisten kann: Das wollte ich von Anfang an besser machen – für jeden, der mehr möchte, als nur wieder laufen zu können", betont Mone Dusek. Auf ihrem eigenen Weg waren Therapeuten und Ärzte meist nur kurze Zeit für sie da. Sobald einzelne Therapieblöcke abgeschlossen waren, fühlte sie sich daher nahezu immer alleingelassen. Gerade wenn neue Fragen aufkamen oder sie kleine Rückschläge hinnehmen musste, fehlte es demnach an professionellen und erfahrenen Ansprechpartnern, an die sie sich wenden konnte.

Kein Wunder also, dass sie den Fokus in der Betreuung ihrer Kunden auf eine ganzheitliche Begleitung über den gesamten Heilungsprozess hinweg legt. Mit einer Kombination aus mentaler Unterstützung, modernen Trainingstechniken und individuellen Performance-Checks, minimiert sie Unsicherheiten und sorgt in jeder noch so schwierigen Situation für die nötige Sicherheit. "Wichtig zu verstehen ist allerdings auch, dass Rückschläge nicht ungewöhnlich sind – sie gehören dazu und sollten nicht demotivieren", erklärt Mone Dusek. Daran musste sie sich stets selbst erinnern: Denn auch diese Herausforderungen gehörten nach der Reha dazu.

"Einmal dachte ich nur wegen einer Schwellung, ich müsste wieder ganz von vorne anfangen. Insbesondere durch den direkten Austausch mit anderen Betroffenen gewann ich aber glücklicherweise neue Perspektiven – und lernte, all diese ohnehin unvermeidbaren Rückschläge als Teil des Prozesses zu begreifen", erzählt Mone Dusek. So half ihr das offene Gespräch mit anderen Betroffenen über Höhen und Tiefen, zu verstehen, wie wichtig es ist, dass man realistische Erwartungen hat und sich bei Rückschlägen nicht zu stark unter Druck setzt.

Mone Dusek versteht also genau, wie sich Menschen fühlen, die plötzlich aus dem aktiven Leben gerissen werden und all diese Strapazen ertragen müssen. Ebenso erlebte sie auf dem Weg zurück zu ihrer persönlichen Stärke oft ein demotivierendes Reha-Umfeld. Umso stärker setzt sie in ihrer Arbeit darauf, ihre Kunden zu jedem Zeitpunkt auf gleichermaßen einfühlsame wie motivierende Weise mental und emotional zu stützen – ein für den Regenerationsprozess enorm wichtiges Element ihrer Betreuung. Statt Klinikflur-Atmosphäre erwarten ihre Kunden also absolute Diskretion, vollendeter Service und ein Ambiente, das höchste Ansprüche erfüllt.

Du möchtest nach einem Kreuzbandriss deine volle Leistungsfähigkeit zurückgewinnen und mental gestärkt sowie selbstbewusster in die Zukunft blicken? Dann melde dich jetzt bei Mone Dusek von Enduring Fitness und vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: Enduring Fitness, übermittelt durch news aktuell