Kreuzbandriss schoss Neymar ein Jahr lang ins Aus - Expertin verrät, wie die Regenerierung schnell voranschreitet

Ein Kreuzbandriss kann die sportliche Karriere für lange Zeit lahmlegen, wie auch Fußballspieler Neymar erlebt hat. Doch nicht nur Profisportler sind betroffen: Jährlich verletzen sich bis zu 100.000 Menschen in Deutschland am Knie, so die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.

"Ich weiß, wie es ist, wenn die Ärzte einem sagen, dass man nie wieder richtig Sport machen kann", sagt Mone Dusek, Expertin für Sport- und Ernährungstherapie. Trotz schlechter Prognosen fand sie einen Weg, ihr Knie nach der OP wieder fit zu machen. Wie die Regenerierung eines Kreuzbandrisses schnell voranschreitet, verrät sie nachfolgend.

Sinnvolle Maßnahmen nach der Diagnose Kreuzbandriss

Bei einer Knieverletzung kommt es auf schnelles Handeln an. Daher sollte der erste Weg direkt zum Orthopäden oder Kniespezialisten führen. Er ist in der Lage, die Verletzung richtig zu diagnostizieren und anschließend den bestmöglichen Behandlungsplan zu erstellen. Es wäre ein Fehler, bei einer solchen Verletzung abzuwarten, denn gerade beim Kreuzbandriss ist die Gefahr für Folgeerkrankungen umso höher, je später die Diagnose erfolgt.

Nicht immer ist eine OP zwingend erforderlich. Doch egal, ob operative Eingriffe erfolgen oder nicht: Eine gute Nachbehandlung ist entscheidend, wenn es darum geht, wieder ganz gesund zu werden. Hierfür muss ausreichend Zeit eingeplant werden, idealerweise ein bis zwei Jahre. Zu Beginn geht es vor allem darum, den Alltag wieder gut bewältigen zu können, also das Knie wieder beweglich und stabil zu bekommen. Wenn das geschafft ist, folgen die nächsten Schritte, um den Wiedereinstieg in den Beruf und Sport nach und nach zu ermöglichen.

Schrittweise die Belastung steigern

Wie schnell ein Knie wieder belastbar ist, hängt sehr vom individuellen Fall ab. In der Regel dienen Physiotherapie, Rehabilitationstrainings oder Personal Trainings als Maßnahmen, um eine Heilung zu fördern. Dabei sollte man immer Schritt für Schritt vorgehen und sicherstellen, dass die Belastung nicht zu hoch ist. Hierbei ist Geduld gefragt, denn auch die jeweilige Tagesform spielt eine Rolle. Um den langfristigen Erfolg festzuhalten und auch eventuelle Rückschritte zu erfassen, sollte der Behandlungsfortschritt dokumentiert werden.

Neben der Arbeit mit Therapeuten und Trainern sollten Patienten auch zu Hause eigenständig Übungen durchführen. Der Trainer entwickelt hierfür ein spezifisches, individuelles Trainingsprogramm. Wichtig ist, sich nicht zu schnell zu viel zuzumuten, gerade was den Sport angeht. Auch hierfür ist eine enge Abstimmung mit dem Trainer erforderlich. Er berücksichtigt den Gesundheitszustand und Fortschritt sowie die Ziele des Patienten, entwickelt einen Trainingsplan und führt Tests durch, um die Belastbarkeit des verletzten Knies zu prüfen.

Hilfreiche Ansätze zur schnelleren Regeneration

Es gibt eine Reihe von Vorgehensweisen, die die Heilung nach einem Kreuzbandriss unterstützen und die der Patient ergänzend zu Training und Physiotherapie nutzen kann. Dazu gehören etwa Massagen und Lymphdrainagen, Elektrotherapie, Mentaltrainings sowie Ernährungsberatungen. Letzteres umfasst einerseits einen individuellen Ernährungsplan, der die Versorgung mit den wichtigsten Nährstoffen sicherstellt, andererseits aber auch die Möglichkeiten des Einkaufs und der Zubereitung, die nach einer Verletzung meist nicht im normalen Maß möglich sind.

Patienten sollten sich klar machen, dass Heilung Zeit braucht und es wichtig ist, sich nicht unter Druck zu setzen. Wenn wieder Schmerzen oder Schwellungen auftreten, sollte man auf jeden Fall einen Kniespezialisten hinzuziehen. Auch das Training sollte regelmäßig fortgesetzt und abwechslungsreich gestaltet werden, um echte Fortschritte zu erzielen. Das ist entscheidend für eine erfolgreiche Nachbehandlung.

Über Mone Dusek:

Mone Dusek ist die Gründerin von Enduring Fitness. Als Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach mit diversen Zusatzqualifizierungen unterstützt sie Menschen auf dem Weg zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil. Ob es um eine bessere sportliche Fitness, die Traumfigur oder eine schnelle Rehabilitation nach einer Operation geht, bei Enduring Fitness stehen die je individuellen, gesundheitlichen Ziele im Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.enduring.fitness/

