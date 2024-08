DAZN

WHU-Studie in Kooperation mit DAZN und weiteren Partnern belegt enormes Wachstumspotenzial im professionellen Frauenfußball bis 2031

Neue wissenschaftliche Zukunftsstudie der renommierten WHU - Otto Beisheim School of Management in Kooperation mit DAZN und weiteren relevanten Partnern wie Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, dem DFB und der Sponsoring-Vereinigung S20 prognostiziert ein enormes Wachstum für den professionellen Frauenfußball in Deutschland innerhalb der nächsten sieben Jahre

Angesehene Expertinnen und Experten, sehen u.a. mögliche Verdreifachung in den Bereichen Fan-Interaktion und Sponsoring ROI bis 2031

Weitere Investitionen in den Frauenfußball nötig, um Wachstumspotenzial mittelfristig voll auszuschöpfen

Als globale Heimat des Frauenfußballs gehört DAZN bereits seit einigen Jahren zu den größten Investoren und Förderern des Frauensports und im Speziellen des Frauenfußballs

Die neue Studie zeigt eindrücklich, dass DAZN das Wachstumspotenzial rechtzeitig erkannt hat und auch andere Unternehmen jetzt in den Frauenfußball investieren sollten, um vom Wachstum profitieren zu können

Frauenfußball wächst seit Jahren exponentiell und die Ergebnisse einer neuen Delphi-Studie unter dem Namen "Football but better? Professional Women's Football in Germany by 2031" der renommierten WHU - Otto Beisheim School of Management, einer der angesehensten Business-Schools Europas, in Kooperation mit DAZN und weiteren Partnern zeigt, dass wir uns immer noch am Beginn des Wachstums befinden. Die Expertinnen und Experten des Panels der Studie prognostizieren u.a. eine Verdreifachung der Fan-Reichweite und des Sponsoringwerts im Frauenfußball in wenigen Jahren, womit eine attraktive Bühne für die nachhaltige Präsenz von Brands und Sponsoren gewährleistet ist.

Als globale Heimat des Frauenfußballs gehört DAZN weltweit bereits seit Jahren zu den größten Investoren und Förderern des Frauensports und im Speziellen des Frauenfußballs und verfolgt das Ziel, die Reichweite und Sichtbarkeit verstärkt zu fördern. Die neue Studie, wissenschaftlich durchgeführt vom Center for Sports and Management (CSM) an der WHU unter Leitung von Prof. Sascha L. Schmidt, sieht aber auch weiterhin Hürden, um das angestrebte Wachstum zu erreichen.

Studie der WHU: "Football but better? Professional Women's Football in Germany by 2031"

Für die Studie gaben 84 Expertinnen und Experten aus dem Sport-Business und angrenzenden Bereichen, darunter Vertreterinnen und Vertreter von Frauenfußballverbänden, Vereinen, Ligen, Medien, Sponsoren, Wissenschaft und Fanorganisationen, aus zehn verschiedenen Ländern ihre Einschätzungen zu unterschiedlichen Zukunftsprojektionen für den professionellen Frauenfußball ab. DAZN unterstützte die Studie als Partner neben Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der Sponsoring-Vereinigung S20 und dem VfL Wolfsburg.

Enormes Wachstumspotenzial speziell bei Fan-Reichweite und Sponsoringwert

Die Ergebnisse der Studie prognostizieren unter anderem große Chancen auf starkes Wachstum des Frauenfußballs in Deutschland und Europa im Verlauf der kommenden Jahre. Speziell die Fan-Reichweite und der Sponsoring Return on Investment (ROI) versprechen exponentielles Wachstum und damit auch die Möglichkeit, dass nicht nur Vereine, Ligen und Verbände, sondern auch investierte Unternehmen und Sponsoren am Wachstum teilhaben und davon profitieren werden. So sehen die Befragten eine hohe Wahrscheinlichkeit (67% und 68 %), dass beide Werte sich bis 2031 sogar verdreifachen werden.

DAZN seit Jahren Vorreiter: Mehr Investitionen für weiteres Wachstum benötigt

Voraussetzungen, um die Prognosen zur Realität werden zu lassen, seien eine erhöhte Medienpräsenz sowie die Erschließung neuer Zielgruppen. Eine weitere wichtige Rolle spielen die immer lukrativer werdenden Übertragungsrechte.

Die Studie nennt mehrere potenzielle Differenzierungsmerkmale für den Frauenfußball, begonnen mit Wachstumsinvestitionen. Um die Wettbewerbsfähigkeit auf einem globalen Level beizubehalten und eine relevante Marktgröße zu erreichen, seien erhebliche Vorabinvestitionen ein wesentlicher Bestandteil. Hinzu kommen innovative Produktformate, die den Frauenfußball durch neue Regelungen zu einem einzigartigen Wertangebot machen sollen. In beiden Punkten ist DAZN bereits seit einigen Jahren Vorreiter, investiert global nachhaltig unter anderem in die wichtigsten Medienrechte im Frauenfußball und sorgt durch Produktinnovationen wie den ersten reinen Frauensport-Sendern DAZN RISE und DAZN HELDINNEN für mehr Sichtbarkeit.

Insgesamt bewertete das hochkarätige Experten-Panel zwölf weitere Thesen zur Zukunft des Professionellen Frauenfußballs, mit durchaus interessanten Ergebnissen. Die komplette Delphi-Studie mit sämtlichen Ergebnissen zu den 14 Thesen gibt es hier.

Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN, zu den Ergebnissen der Studie: "Der Frauenfußball ist eine aufstrebende und vielversprechende Sparte für die gesamte Sportbranche. Aus diesem Grund investieren wir bei DAZN seit Jahren konsequent in diesen Bereich. Jetzt freuen wir uns, gemeinsam mit der WHU diese Studie zu veröffentlichen, die aufschlussreiche Beobachtungen liefert, insbesondere was die Notwendigkeit betrifft, dass das gesamte Ökosystem das Wachstum des Frauenfußballs noch stärker vorantreibt und wesentliche Maßnahmen ergreift."

Prof. Dr. Sascha L. Schmidt, WHU, fügt hinzu: "Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass der Frauenfußball in Deutschland und darüber hinaus in den nächsten Jahren rasant wachsen wird. Es gibt jedoch noch einige strategische Herausforderungen, die von den Fußballvereinen angegangen werden müssen, um die richtigen Weichen zu stellen und das volle Potenzial des Frauenfußballs auszuschöpfen. So dürften Vorabinvestitionen erforderlich sein und es muss den Frauen-Teams ermöglicht werden, ihre eigene Identität neben den Männer-Mannschaften aufzubauen."

DAZN setzt sich für größere Reichweite und mehr Sichtbarkeit im Frauenfußball ein

Als führende globale Sport-Entertainment-Plattform und globale Heimat des Frauenfußballs geht DAZN beispielhaft in seiner Mission voran, die Sichtbarkeit und Reichweite von Frauensport mit eigenen Mitteln zu fördern. Als Kooperationspartner der WHU-Studie und Rechtehalter der Frauen-Bundesliga, UEFA Women's Champions League, der Liga F aus Spanien und der französischen Première Ligue, besitzt DAZN das breiteste Frauenfußball-Portfolio in Deutschland und macht darüber hinaus regelmäßig sämtliche ausgewählte Spiele aus den Top-Ligen frei verfügbar für alle Fans. Zusätzlich erfolgte vor etwas mehr als einem Jahr der Launch der erfolgreichen FAST-Channels DAZN RISE und DAZN HELDINNEN, der ersten 24/7 Frauensport-Sender in Deutschland und Österreich. Hier gibt es täglich Partien in voller Länge, Dokumentationen und Zusatz-Inhalte zu sehen.

