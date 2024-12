BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Unternehmen für innovativen Arbeitsschutz ausgezeichnet

Neun Mitgliedsunternehmen der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) wurden am vergangenen Donnerstag für innovative Maßnahmen im Arbeitsschutz ausgezeichnet. Dabei haben die Unternehmen teilweise mit sehr einfachen Maßnahmen Unfall- oder Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag beseitigt.

Zu den Prämierten gehören sowohl Kleinbetriebe wie die Linde Klavierwerkstatt wie bekannte Unternehmen wie Siemens Energy. "Der Präventionspreis zeigt, dass man kein großer Konzern sein muss, um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern", erläutert Jörg Botti, Hauptgeschäftsführer der BG ETEM. "Innovationen finden wir oft im KMU-Bereich", so Botti.

Preise

Der erste Preis ging an die e-Netz Südhessen AG aus Darmstadt für die Entwicklung eines Sicherungs-Überbrückungskoffers, der ein gefahrloses Wechseln von Sicherungen ohne Abschalten des Stroms ermöglicht. Die entwickelte Elektronik im Koffer erkennt Fehler im Arbeitsablauf und verhindert Fehlbedienung bei Phasenungleichheit.

Die Linde Klavierwerkstatt mit Sitz in Mannheim erhält den zweiten Preis für den Ersatz von Blei durch Messing. Beim Auswiegen von Klaviaturen und Dämpfungen werden traditionell Bleinieten in Zylinderform verwendet. Die Korrosion von Blei fördert jedoch Bleiweiß, das noch giftiger ist als das Blei selbst. Die prämierten Tastengewichte setzen auf speziell verarbeitete Messingzylinder und verzichten auf Bleinieten.

Der dritte Preis wurde zwei Mal vergeben, an All4labels, Witzhave, und an Siemens Energy, Mühlheim/Ruhr. Bei All4Labels wurde eine Reinigungszange entwickelt, mit der gefahrlos die Rakelmesser von Flexodruckmaschinen und Lackwerken in Konfektioniermaschinen gereinigt werden können. Potenzielle Gefahrenquellen führten bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr dazu, die vertikale Montagelage großer Elektromotoren zu überdenken. Die Lösung: die Entwicklung von Montagerollringen zur Umsetzung einer horizontalen Montagelage.

Azubipreis

Bei der Arbeit an Maschinen und Anlagen werden oft zahlreiche Informationen benötigt. Wenn die Informationen unvollständig oder veraltet sind, kann es gefährlich werden. Ein Azubi-Projekt bei ams Osram in Schwabmünchen demonstriert, wie digitale Werkzeuge die Arbeitswelt revolutionieren und die Sicherheit der Beschäftigten erhöhen können. Teil des Konzepts sind VR-Brillen, Tablets und QR-Codes. Belohnt wird die Entwicklung mit dem Azubipreis.

Auszeichnungen

Neben den Preisen wurden fünf Auszeichnungen im Wert von jeweils 2.000 Euro vergeben. Ausgezeichnet wurden:

TWE Vliesstoffwerke GmbH & Co. KG - Schutz vor Handverletzungen bei der Qualitätskontrolle

Mayr-Melnhof Gravure - Verbesserung bei der Befüllung von Behältern

MM Graphia Trier GmbH - Maßnahme gegen Quetschverletzungen

JTEKT Bearings Deutschland GmbH - Ergonomische Verbesserung an Montageautomaten

Präventionspreis seit 2008

Der Präventionspreis der BG ETEM wird seit 2008 alle zwei Jahre vergeben. Mit dem Preis zeichnet die BG ETEM Maßnahmen und Projekte aus, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit voranbringen. Bei der neunten Runde im Jahr 2024 beteiligten sich 78 Unternehmen mit Einreichungen. Informationen zu den einzelnen Beiträgen gibt es im Internet unter www.bgetem.de/praeventionspreis. Für die nächste Runde können sich Mitgliedsunternehmen der BG ETEM sofort bewerben. Die nächste Preisverleihung findet voraussichtlich im Dezember 2026 statt.

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für 4,3 Millionen Beschäftigte in gut 224.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

