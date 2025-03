Andy Friday

Warum nette Männer keine Frauen finden: Andy Friday klärt auf

Im Internet wird häufig über das Phänomen des sogenannten „Nice Guys“ diskutiert – ein Typ Mann, der glaubt, nur dann geliebt werden zu können, wenn er sich ständig nett, hilfsbereit und rücksichtsvoll verhält. Obwohl diese Eigenschaften grundsätzlich positiv sind, können sie das Leben unnötig erschweren. Warum nette Männer oft Schwierigkeiten haben, Frauen zu finden, erfahren Sie hier.

Viele Männer erleben in Freundschaften und Beziehungen immer wieder das frustrierende Gefühl, jede Menge Energie zu investieren, ohne dass ihre Bemühungen erwidert werden. Häufig fallen sie in die Kategorie, die heutzutage typischerweise als „Nice Guy“ bezeichnet wird: ein freundlicher Mann, der das Herz am rechten Fleck hat, aber aufgrund hinderlicher Glaubenssätze nur über ein geringes Selbstwertgefühl verfügt. Diese Männer sabotieren ihre Beziehungen oft unbewusst, weil sie versuchen, es allen recht zu machen – mit der Folge, dass sie ständig ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. „Wenn man immer versucht, es allen recht zu machen und möglichst nicht abgelehnt zu werden, verliert man an Attraktivität“, betont Datingexperte Andy Friday. „Wer jedermanns Liebling ist, wird von niemandem wirklich geliebt, sondern bleibt stets im lauwarmen Bereich.“

„Das Problem ist, dass nett sein völlig missverstanden wird“, fährt er fort. „Das führt dazu, dass Freundlichkeit – oder besser gesagt, die Fassade des Nice Guys – nicht funktioniert.“ Andy Friday weiß, wovon er spricht: Als Datingexperte und Flirtcoach für Männer mit Herz hat er bereits vielen Männern geholfen, Ängste und innere Blockaden zu überwinden und sich von ihrer besten Seite zu zeigen, um endlich die Richtige zu finden und bei ihr auch gut anzukommen. Dabei setzt er nicht auf ausgefallene Flirt-Strategien, sondern auf gezielte Persönlichkeitsentwicklung, die seinen Kunden ein selbstbewusstes und authentisches Auftreten verspricht. Zudem ist Andy Friday ein gefragter Speaker. So hielt er unter anderem einen TED Talk zum Thema „Jeden Tag 2 Sekunden“, in dem er betonte, wie wichtig es ist, die kleinen Momente im Alltag bewusst zu nutzen – etwa, um zu erkennen, wann eine Frau Signale aussendet.

Die Herausforderungen netter Männer im Datingleben

Nette Männer machen oft die Erfahrung, dass ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Sie glauben, dass diese Eigenschaften automatisch zu romantischem Interesse führen sollten, doch die Realität sieht anders aus: Die meisten Frauen nehmen Nettigkeit als selbstverständlich wahr, ohne eine tiefere Absicht darin zu erkennen. Auch übermäßige Komplimente wirken schnell unauthentisch oder gar manipulativ. Ähnlich verhält es sich, wenn Männer aus Angst vor Ablehnung ihre wahre Persönlichkeit hinter einer Fassade verstecken, um einer Frau zu gefallen. Meist erzielen sie damit das Gegenteil, weil dadurch das Vertrauen untergraben wird, das für eine echte Verbindung erforderlich ist. Die andere Person hat dadurch nie die Chance, den echten Menschen kennenzulernen. Was wirklich Anziehungskraft erzeugt, ist Authentizität.

Gleichzeitig sind viele nette Männer übermäßig von Bestätigung durch Frauen abhängig, was sie bedürftig erscheinen lässt. Frauen fühlen sich dadurch schnell unwohl, weil sie das Gefühl vermittelt bekommen, für das Selbstwertgefühl des Mannes verantwortlich zu sein. „Wenn Männer dann auch noch Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren oder klare Grenzen zu setzen, kann das zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führen, in der die Frau möglicherweise die dominante Rolle einnimmt“, erklärt Andy Friday. „Hinzu kommt, dass Nice Guys häufig dazu neigen, Konflikte um jeden Preis zu vermeiden, aus Angst, einen Streit zu verursachen.“ Diese Vermeidung führt dazu, dass wichtige Themen nicht angesprochen werden, was langfristig zu unausgesprochenen Spannungen führen kann.

Dieser Kreislauf wird durch gesellschaftliche Ideale und mediale Darstellungen noch verstärkt. Die traditionellen Bilder von Männlichkeit und die ständige Darstellung des Alphamanns setzen viele nette Männer unter Druck. Sie fühlen sich unzulänglich, weil sie glauben, nicht in dieses stereotype Bild zu passen. Das nagt nicht nur an ihrem Selbstbewusstsein, sondern verstärkt auch den Eindruck, dass ihre Freundlichkeit nicht ausreicht, um eine tiefere Verbindung herzustellen. Zudem neigen Nice Guys häufig dazu, sich mit anderen Männern zu vergleichen, was ebenfalls zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit führen kann.

Praktische Lösungsansätze für ein selbstbewussteres Ich

Um den Herausforderungen gesünderer Beziehungen erfolgreich zu begegnen, gibt es einige Ansätze, die dabei helfen können, das Selbstbewusstsein zu stärken und tiefere Verbindungen zu schaffen. Ein erster Schritt ist, regelmäßig über die eigenen positiven Eigenschaften nachzudenken, um das Selbstwertgefühl zu fördern – Ein Dankbarkeitstagebuch kann dabei eine wertvolle Hilfe sein. Ebenso wichtig ist es, realistische Ziele zu setzen, sei es im privaten oder beruflichen Bereich, um eine positive Einstellung zu entwickeln und das Selbstbewusstsein zu stärken.

Ehrlichkeit und Authentizität spielen in einer gesunden Beziehung eine zentrale Rolle. Männer sollten lernen, sich nicht zu verstellen, sondern offen über ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen. Der Knackpunkt sei hierbei die sogenannte emotionale Unabhängigkeit. Möchte man beispielsweise Zuspruch oder Sympathie erreichen, gelingt das den meisten nicht so einfach. „Erst wenn wir ehrlich mit unseren Bedürfnissen sind, ohne etwas dafür zurückzuverlangen, wirken wir auch attraktiv“, meint Andy Friday dazu. Genau aus diesem Grund würden oft auch sogenannte Bad-Boys bei Frauen punkten – schließlich ist ihnen meist vollkommen egal, was andere über sie denken. Doch der Experte weiß aus Erfahrung, dass auch gute Männer attraktiv wirken, aber nur, wenn sie lernen, von ihrem gewünschten Resultat loszulassen und frei zu agieren.

Diese Offenheit schafft Vertrauen und fördert eine tiefere Verbindung. Ein wesentlicher Bestandteil dafür ist die Selbstakzeptanz: Wer sich selbst liebt und schätzt, wird auch von anderen geliebt und respektiert. Ebenso wichtig ist es, klare Grenzen zu setzen. „Wer deutlich kommuniziert, was er braucht und was er nicht toleriert, zeigt Stärke und Selbstrespekt“, erklärt Andy Friday. Diese Klarheit hilft, Missverständnisse zu vermeiden und stärkt das Fundament jeder Beziehung.

Auch die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen, ist wichtig, um Missverständnisse zu klären und die Beziehung langfristig zu stärken. Zusätzlich zur persönlichen Weiterentwicklung sollten Männer Hobbys und Interessen nachgehen, die ihnen Freude bereiten. Dies bereichert nicht nur ihr eigenes Leben, sondern macht sie auch für potenzielle Partnerinnen interessant. Durch soziale Aktivitäten können sie zudem ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern, neue Kontakte knüpfen und sich insgesamt sicherer und selbstbewusster fühlen.

Original-Content von: Andy Friday, übermittelt durch news aktuell