Schluss mit der Friendzone: Andy Friday zeigt Männern, wie sie das Herz ihrer Traumfrau erobern

Viele Männer setzen alles daran, ihre Traumfrau von sich zu überzeugen – sei es durch teure Geschenke, Statussymbole oder komplizierte Maschen, um besonders beeindruckend zu wirken. Doch all das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, wie Andy Friday betont. In seinem Programm unterstützt der Dating-Coach Männer dabei, das richtige Mindset zu entwickeln und an ihrem Charisma zu arbeiten. Es geht darum, innere Blockaden zu lösen, authentisch aufzutreten und echte Selbstsicherheit zu entwickeln. Wie Männer das Herz ihrer Traumfrau erobern, ohne in die Friendzone abzurutschen, verrät Andy Friday im Folgenden.

Viele Männer kennen das Problem: Sie treffen eine faszinierende Frau, fühlen sich sofort zu ihr hingezogen und möchten ihr Herz gewinnen. Sie investieren jede Menge Zeit und Energie in der Hoffnung, dass ihre Zuneigung irgendwann erwidert wird, wenn sie sich nur von ihrer besten Seite zeigen – doch am Ende bleibt es bei einer Freundschaft. Während andere Männer scheinbar spielend leicht Erfolg beim Dating haben, landen sie selbst immer wieder in der Friendzone. Doch das hat meist weniger mit bloßem Pech, sondern vielmehr mit unbewussten Mustern und inneren Blockaden zu tun. Wer langfristig eine erfüllende Beziehung führen möchte, muss an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten. "Viele Männer glauben, dass sie sich nur besonders ins Zeug legen müssen, damit eine Frau erkennt, wie wertvoll sie für sie sind", berichtet Andy Friday, Flirt-Coach für Männer mit Herz. "Dabei sorgt genau dieses Verhalten oft dafür, dass sie als guter Freund statt als potenzieller Partner wahrgenommen werden."

"Anziehung entsteht durch Authentizität und Selbstsicherheit", fährt Andy Friday fort. "Wer an seinem Mindset, seiner inneren Haltung und seinem Charisma arbeitet, wird nicht nur beim Dating, sondern in allen Lebensbereichen erfolgreicher." In Andy Fridays Training steht deshalb nicht die Suche nach dem perfekten Anmachspruch oder einer ausgeklügelten Strategie im Vordergrund. Vielmehr setzt er dort an, wo das eigentliche Problem liegt – in Ängsten und Blockaden, die sich meist durch das gesamte Datingleben ziehen. Statt auf oberflächliche Tipps konzentriert sich der Flirtexperte auf echte Persönlichkeitsentwicklung, die seinen Kunden dabei unterstützt, leichtherzig flirten zu lernen, damit sie offen und selbstbewusst auf ihre Traumfrau zugehen können.

Echte Beziehungen entstehen auf Augenhöhe

"Eigentlich sehe ich dich nur als Freund" – ein Satz, der viele Männer hart trifft. Oftmals merken die Betroffenen schon früh, dass sich ihr Gegenüber immer mehr zurückzieht, je mehr sie sich ins Zeug legen. Ihre erste Reaktion ist dann allerdings, entweder noch mehr zu geben oder sich gänzlich zu distanzieren, in der Hoffnung, die Frau so doch noch für sich zu gewinnen. Doch beides führt selten zum Ziel. "Eine gesunde Beziehung setzt emotional gesunde Partner voraus, die auf Augenhöhe miteinander umgehen", sagt Andy Friday. "Wer sich selbst stark abhängig macht oder versucht, die Frau in die Abhängigkeit zu ziehen, wird eher das Gegenteil erreichen."

Anstatt sich in Extremen zu verlieren, sollten Männer ihr Interesse zeigen, dabei jedoch eine gesunde Unabhängigkeit bewahren. Dieser sogenannte "Märtyrerkomplex" ist im Übrigen tief in der westlichen Gesellschaft verankert. Er geht soweit, dass Männer ihre eigenen Bedürfnisse komplett hinten an stellen und nur die Zufriedenheit der Frau als Lebensmission haben. Doch Frauen möchten keinen solchen Partner. Sie reagieren eher mit Ablehnung darauf, wenn sie merken, dass ihr Gegenüber so agiert. Bei Männern kommt es im Anschluss zu Frustration und einem erhöhten Bedürfnis, der Frau ihre Unabhängigkeit zu zeigen. Am Ende hat keiner etwas gewonnen. Viel wichtiger ist es, eine innere Zufriedenheit zu entwickeln, die nicht vom Beziehungsstatus abhängig ist. Dadurch fällt es leichter, nicht zu bedürftig zu wirken, sondern den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen.

So schaffen Männer klare Verhältnisse

Ein weiteres Problem vieler Männer besteht darin, dass sie zwar mit dem Herzen fühlen, letztendlich aber mit dem Kopf entscheiden. Diese Unsicherheit führt dazu, dass sie ständig am Interesse der Frau zweifeln und ihre Absichten nicht klar genug ausdrücken. Der Versuch, ein Gentleman zu sein, mag zwar respektvoll wirken, lässt Frauen aber häufig mit einem Gefühl der Unsicherheit zurück. Statt sich zurückzuhalten, sollten Männer frühzeitig klare Verhältnisse schaffen und ihre Gefühle offen kommunizieren. Das stärkt nicht nur das eigene Selbstbewusstsein, sondern bricht auch mit den Erwartungen vieler Frauen, dass Männer immer komplizierte Spielchen spielen müssen. Stattdessen erfahren sie, dass der Mann bereit ist, zu seinen Intentionen zu stehen – auch wenn das bedeutet, einen Korb zu riskieren.

"Letztendlich sind Männer und Frauen gar nicht so verschieden", sagt Andy Friday. "Beim Dating geht es deshalb nicht um ein Duell zwischen den Geschlechtern, sondern eher darum, auf emotional gesunde Art zueinanderzufinden." Ein wahrer Gentleman zeichnet sich nicht durch Zurückhaltung aus, sondern vielmehr dadurch, dass er Verantwortung übernimmt. Zugleich schafft er einen sicheren Raum, in dem sich beide Partner frei entfalten können.

