Aliru GmbH

Julian Kissel von der Aliru GmbH: Mehr Sales und entlasteter Vertrieb dank automatischer Angebotserstellung

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Im Zeitalter der Digitalisierung ist der Erfolg eines Unternehmens kein Zufall. Vielmehr sind Vertriebssteuerung, Vertriebscontrolling und Vertriebsoptimierung das A und O. Das bestätigt auch Julian Kissel, Gründer und Geschäftsführer der Aliru GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Konzerne bei der Planung, Entwicklung und Einführung von Dynamics-365- und Power-Apps-Projekten - und verhilft ihnen so zu mehr Umsatz. Wie erfolgreich sein Ansatz ist, erfahren Sie anhand der folgenden Case Study.

Ein erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement, auch bekannt als Customer Relationship Management (CRM), ist ein wesentlicher Bestandteil der Vertriebsstrategie vieler Unternehmen. Durch die gezielte Steuerung der Kundenbeziehungen können Unternehmen effizienter mit ihren Kunden interagieren, ihre Geschäftsprozesse optimieren und so letztendlich ihre Gewinne steigern. CRM-Systeme wie Microsoft Dynamics 365 spielen somit eine zentrale Rolle bei der Stärkung von Kundenbeziehungen und dem Ausbau des Vertriebserfolgs. "Ineffiziente Abläufe stellen langfristig den größten Kostenfaktor für Unternehmen dar", erklärt Julian Kissel, Gründer und Geschäftsführer der Aliru GmbH. "Vor allem große Unternehmen sind daher gefordert, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und eine digitale Transformation einzuleiten, um effizientes Arbeiten sicherzustellen."

"CRM-Systeme bieten in diesem Zusammenhang immense Einsparpotenziale, sind jedoch auch häufig komplex und anspruchsvoll, sodass Unternehmen in der Regel nicht über die erforderliche Expertise verfügen", fährt der Experte für CRM-Systeme fort. "Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer maßgeschneiderten Implementierung, denn nur so können die Lösungen ihr volles Optimierungspotenzial entfalten." Aus diesem Grund hat sich die Aliru GmbH der Aufgabe verschrieben, Konzerne bei der Planung, Entwicklung und Einführung maßgeschneiderter CRM-Lösungen zu unterstützen. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Dynamics-365- und Power-Apps-Projekte. Die meisten Kunden, die sich an Julian Kissel und sein Team wenden, arbeiten bereits mit Microsoft Dynamics 365, suchen jedoch Hilfe bei der optimalen Anpassung an ihre Geschäftsprozesse. Der Fokus der Aliru GmbH liegt darauf, Ineffizienzen durch zeitsparende Prozesse zu ersetzen, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Effizienz steigern, ihre Vertriebsprozesse optimieren und beträchtliche Einsparungen erzielen können. Allein in den vergangenen Jahren haben Julian Kissel und sein Team ihren Kunden so zu Einsparungen in Millionenhöhe verholfen.

Case Study: Energieversorger

Wie erfolgreich der Ansatz der Aliru GmbH ist, verdeutlichen zahlreiche Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden. So auch das Beispiel eines Kunden aus der Energieversorgungsbranche, der vor einer großen Herausforderung stand: Der Konzern hatte enorme Schwierigkeiten bei der Erstellung von Verträgen für Solaranlagen, die sich als extrem komplex und sehr ineffizient erwies. Um einen Vertrag zu erstellen, waren zahlreiche Informationen notwendig - darunter der Standort, die Hausart, die Dachneigung und die Ziegelart. Die manuelle Erstellung der Angebote kostete die Verkäufer regelmäßig viel Zeit und Energie. Das Ziel war klar: Die Angebotserstellung musste voll automatisiert werden, um den Verkäufern die Möglichkeit zu geben, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren - nämlich die Kundeninteraktion und den Verkaufsprozess.

Die Vorgehensweise der Aliru GmbH

Um das zu erreichen, entwickelte die Aliru GmbH eine Lösung, die es Interessenten ermöglicht, auf der Webseite des Energieversorgers eigenständig ihre Daten einzugeben. Diese Daten werden anschließend nahtlos an Dynamics 365 Sales übertragen, wo automatisch ein erstes Angebot kalkuliert und ein individuelles Angebot erstellt wird. Das Besondere dabei ist, dass die Kundeninformationen automatisch ergänzt werden - so zum Beispiel durch Satellitenbilder. Innerhalb weniger Minuten erhalten die Kunden ein hochgradig personalisiertes Angebot per E-Mail. Auch der Verkäufer erhält eine Benachrichtigung, um den Kunden kontaktieren oder einen Termin vereinbaren zu können. Die Terminbuchung wird dabei automatisch mit Dynamics 365 Sales synchronisiert. Benötigt der Kunde im Nachhinein eine Anpassung, kann der Verkäufer die Daten problemlos anpassen und ein neues Angebot versenden.

"Das Beste aber ist, dass Kunden durch die Integration von Adobe Sign mühelos eine digitale Unterschrift setzen können", erklärt Julian Kissel. "Im System werden dadurch automatisch Folgeprozesse ausgelöst - so zum Beispiel die Vereinbarung eines Folgetermins mit dem Berater, die Erstellung von Rechnungen und Vertragsdokumenten oder die Planung der Installation auf dem Dach. So ist es uns gelungen, den gesamten Angebotsprozess von der Angebotserstellung über die Unterschrift bis hin zur Rechnungserstellung vollständig zu digitalisieren und zu automatisieren."

Effizienzsteigerung durch Automatisierung

Für den Energieversorger erwies sich die Zusammenarbeit mit der Aliru GmbH als echter Meilenstein. Durch die Implementierung des automatisierten Angebotsprozesses konnten die Verkäufe bereits in den ersten beiden Monaten um rund 21 Prozent gesteigert werden. Hinzu kommt der deutlich entlastete Vertrieb: Die Verkäufer müssen die Angebote inzwischen nicht mehr manuell erstellen, sondern benötigen pro Angebot ganze 30 Minuten weniger als früher. Zudem haben sie nun einen klaren Überblick über alle Angebote und deren Status. Der Konzern selbst auf der anderen Seite erlangte durch die Visualisierung des Prozesses in Dynamics 365 Sales wertvolle Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen treffen und die Kundenreise optimieren zu können. Das Resultat: merklich zufriedenere Kunden und ein gesteigerter Geschäftserfolg dank effizienterer Abläufe.

Sie möchten mehr über die Integration von Microsoft 365 Dynamics oder Microsoft Power Apps erfahren? Dann melden Sie sich jetzt bei Julian Kissel und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: Aliru GmbH, übermittelt durch news aktuell