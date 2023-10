Hüttig & Rompf

Bilthouse-Gruppe gelingt weiterer Management-Coup

Frankfurt am Main (ots)

B2C-Vertriebsspezialist Angelo End in den Vorstand des Immobilienfinanzierungsvermittlers Hüttig & Rompf berufen

Bestehende Hüttig & Rompf-Standorte sollen weiter ausgebaut werden, Verdoppelung der Beraterzahl innerhalb von zwei Jahren geplant

Dominic Rompf wird Geschäftsführer der Bilthouse Service GmbH und zukünftig die gesamte IT Operations der Gruppe verantworten

Die Bilthouse-Gruppe verstärkt die Führungsriegen ihrer Konzernmarken und auf Gruppenebene weiter. Anfang Oktober stieß Angelo End als Vorstand zur Hüttig & Rompf AG. End war zuvor 18 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die Interhyp AG tätig, zuletzt als Managing Director Privatkundengeschäft. Dabei war der Vertriebsexperte unter anderem für den B2C-Vertrieb in den Niederlassungen verantwortlich. End hatte hier großen Anteil am Auf- und Ausbau der stationären Standorte.

"Angelo End hat den B2C-Vertrieb in den Interhyp-Niederlassungen mit groß gemacht", sagt Tomas Peeters, CEO der Bilthouse-Gruppe. "Als erfahrener B2C-Vertriebsmanager wird End den Ausbau der bestehenden Hüttig & Rompf-Standorte erfolgreich weiterführen." Innerhalb der nächsten zwei Jahre ist eine Verdoppelung der Beraterzahl vorgesehen. "Auf diese Weise wollen wir die lokale Präsenz und das lokale Potenzial der H&R-Standorte weiter erhöhen und den Ausbau der marktführenden Position in unserem Segment untermauern", Benjamin Papo, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG, ergänzt.

Dominic Rompf wird als Geschäftsführer in die Bilthouse Service GmbH wechseln. Nachdem er für Hüttig & Rompf den IT-Bereich entwickelt und ausgebaut hat, wird er nun die Verantwortung für den Bereich IT Operations auf Gruppenebene übernehmen.

Dominic Rompf ist seit 1998 bei Hüttig & Rompf. Hier entwickelte der gelernte Informatiker unter anderem die Kundenplattform des Unternehmens. Dem Vorstand von Hüttig & Rompf gehörte er seit 2019 an. Seine verantwortungsvollen Führungstätigkeiten wird er nun auf übergeordneter Ebene fortführen.

