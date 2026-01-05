BMW Bank GmbH

Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, Prozesse, IT

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zum 1. Januar 2026 rückt Stephan Cohnen, bislang Leiter Kundenservice, Prozesse und IT, in die Geschäftsführung auf. Er ergänzt das bestehende Führungsteam um Stefan Hienzsch, Joachim Herr, Torsten Matheis und Kerstin Zerbst.

Bereits seit dem 1. Januar 2024 leitet Stephan Cohnen den Geschäftsbereich Kundenservice, Prozesse und IT bei der BMW Bank, bevor er nun vom Aufsichtsrat in die Geschäftsführung berufen wurde. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen innerhalb von BMW Group Financial Services in Deutschland, Großbritannien und Belgien inne. Der studierte Betriebswirt begann seine Karriere als Berater mit Schwerpunkt IT und Transformation.

"Stephan Cohnen hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie klar und vorausschauend er technologische und prozessuale Weiterentwicklungen gestaltet. Er verbindet strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke und einem ausgeprägten Verständnis für Kundenbedürfnisse. Mit ihm haben wir einen Experten, der die BMW Bank auf ihrem Weg der digitalen Transformation entscheidend stärkt", sagt Stefan Hienzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW Bank GmbH.

Stephan Cohnen sieht seine Rolle als konsequente Fortsetzung der operativen Transformation: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats. Gemeinsam mit meinem Team werde ich die BMW Bank als modernen, digitalen Finanzdienstleister weiter profilieren. Dabei werden wir die Verzahnung von erstklassigem Kundenservice, effizienten Prozessen und zukunftsweisenden, resilienten IT-Services nutzen, um unseren Kunden und Partnern ein echtes Premium-Erlebnis zu bieten."

Strategische Weichenstellung für die Zukunft

Die BMW Bank richtet ihre Organisation seit mehreren Jahren konsequent auf moderne, effiziente und technologisch leistungsfähige Strukturen aus. Digitale Schnittstellen, stabile IT-Architekturen und eine kundenzentrierte Prozessgestaltung treiben diese Transformation voran. Mit der Berufung von Stephan Cohnen in die Geschäftsführung setzt die BMW Bank ein klares Signal für Kontinuität, operative Exzellenz und Innovationskraft.

Informationen für die Redaktionen

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

Original-Content von: BMW Bank GmbH, übermittelt durch news aktuell