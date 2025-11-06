BMW Bank GmbH

BMW Drivers Club feiert zehnjähriges Bestehen mit Jubiläumsaktionen

Der BMW Drivers Club, 2015 ins Leben gerufen, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit damals hat sich der Club in eine vielseitige Erlebniswelt entwickelt, die den Kern der Marke BMW - die Freude am Fahren - immer wieder neu erlebbar macht.

Erfolgreiches Jubiläum auf Social Media

Wie gut das angenommen wird, zeigen die Aktivitäten des BMW Drivers Club auf Social Media anlässlich des Jubiläums: So wurde im Jubiläumsmonat Oktober die Reichweite des BMW Drivers Club um fast 70 Prozent erhöht, dem Instagram-Kanal traten mehr als doppelt so viele neue Follower als im Vormonat bei und schon bald hat der Kanal " @bmwdriversclub_official" 14.000 Follower. Die höchste Performance unter den Jubiläumsbeiträgen erreichte mit einer Engagement-Rate von mehr als 32 Prozent das Gewinnspiel mit BMW Drivers Club Champ Magdalena Neuner. Verlost wurde exklusiv für Mitglieder des BMW Drivers Club ein VIP-Paket für zwei Personen für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding inklusive Meet & Greet mit der Olympiasiegerin.

Im Jubiläumsjahr präsentierte der Kundenclub ein abwechslungsreiches Programm: Während der Summer Challenge erlebten die Gewinnerinnen und Gewinner bei einer Classic Rallye in ikonischen Fahrzeugen spektakuläre Strecken durch die atemberaubende Landschaft Süddeutschlands und Österreichs, während die Winter Challenge mit Abenteuern in Pontresina am Berninapass sorgte für Nervenkitzel auf Schnee, Eis und beim Eiscanyoning. Sportliche Höhepunkte waren für die Gewinnerinnen und Gewinner die BMW Open im Tennis, die Biathlon-Weltmeisterschaft sowie die exklusive "BMW Drivers Club Race Experience" auf dem Hockenheimring, die an das Event-Fahrerlebnis "Drive like Bruno" und die Ursprünge des Clubs erinnerte.

Ein weiterer Fokus lag auf der Fortführung des Storytelling-Formats "road.stories". Bestsellerautor Wladimir Kaminer und Starkoch Andreas Schweiger nahmen die Community in acht Folgen mit auf eine Reise durch Kunst, Kultur, Kulinarik und Automobile. Die BMW Drivers Club Champs - Kaminer, Schweiger und Magdalena Neuner - repräsentieren die Vielfalt und den Premium-Charakter des Clubs.

"Der BMW Drivers Club setzt bewusst auf Erlebnisse statt auf Werbung", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank. "Wir wollen Menschen für unsere Marke begeistern - persönlich, authentisch und nahbar. So entsteht eine Bindung, die weit über reine Finanzdienstleistungen hinausgeht."

Neben exklusiven Events profitieren Mitglieder von attraktiven Vorteilen: Mit der BMW Card von American Express genießen sie zwei Jahre Beitragsfreiheit und 1 % Gutschrift auf E-Ladestations- und Tankumsätze. Zusätzliche Mehrwerte bieten das BMW Premium Investmentdepot bei Finanzpartner FNZ Bank, attraktive Mietkonditionen bei BMW Rent | MINI Rent, Sonderkonditionen für das Automagazin ramp sowie ein 15 % Rabatt auf Übernachtungen in Andaz Hotels weltweit.

Der Zugang zum BMW Drivers Club bleibt unverändert einfach: Kunden, die ein Fahrzeug über die BMW Bank leasen, finanzieren oder ein Banking-Produkt nutzen, erhalten eine Einladung. Nach zehn Jahren hat sich der Drivers Club als fester Bestandteil der Kundenbindung und als Marke mit hohem Wiedererkennungswert etabliert.

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

