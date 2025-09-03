Przygoda & Co. LLC

Alejandro Przygoda gründet Przygoda & Co., ein globales unabhängiges Investmentbanking-Unternehmen

New York (ots/PRNewswire)

Alejandro G. Przygoda, der seit mehr als 30 Jahren bei wegweisenden Transaktionen auf der ganzen Welt berät, gab heute die Gründung von Przygoda & Co. bekannt. LLC, einem weltweit tätigen unabhängigen Investmentbanking-Unternehmen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York City bietet strategische Beratung auf höchster Ebene für Vorstandsvorsitzende, ihre Managementteams, Verwaltungsräte, Private-Equity-Firmen und andere strategische Investoren bei Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, Aktionärsaktivismus und der Abwehr von Übernahmen, Kapitalbeschaffung und anderen strategischen Angelegenheiten weltweit.

Die Firma stützt sich auf umfassende Transaktionserfahrungen und globale Beziehungen, um konfliktfreie, maßgeschneiderte Beratung zu bieten. Die Grundprinzipien des Unternehmens sind Loyalität, Integrität, Diskretion, Kreativität und Exzellenz. Diese Werte unterstreichen unser Engagement für langfristige Beziehungen, bei denen die Prioritäten der Kunden an erster Stelle stehen.

„Ein tiefgreifendes Verständnis der Geschäfte, Herausforderungen und Möglichkeiten unserer Kunden im aktuellen Umfeld ist die Grundlage", sagte Mr. Przygoda, Gründer und Chief Executive Officer. „Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden mit vertrauenswürdiger, ungefilterter strategischer Beratung zu unterstützen."

Christian Reber wird als Strategic Advisor fungieren. Herr Reber verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und leitete zuletzt den Bereich Global and European Commercial Insurance and Reinsurance bei der Boston Consulting Group.

Über Alejandro Przygoda

Alejandro Przygoda hatte während seiner Zeit bei Jefferies zwischen 2021 und 2025 mehrere leitende Positionen im Investment Banking inne, darunter Co-Head of Global Investment Banking und Global Head of the Financial Institutions Group (FIG). Zuvor war er 18 Jahre bei Credit Suisse tätig, die letzten 10 Jahre als Global Head of FIG. Herr Przygoda begann seine Investmentbanking-Karriere 1995 bei CS First Boston in New York und hatte leitende Positionen bei Greenhill und UBS inne. Von 1990 bis 1993 war er Chief Financial Officer der argentinischen Tochtergesellschaft von General Re. Herr Przygoda erwarb seinen MBA an The Wharton School of Business, wo er als Palmer Scholar und mit Auszeichnung abschloss. Er schloss sein Studium an der Universidad de Buenos Aires als Valediktorianer mit einem Bachelor of Science in Rechnungswesen ab und erhielt seinen CPA in Argentinien. Herr Przygoda ist regelmäßiger Dozent für Aktivismusverteidigung und M&A an The Wharton School und ist Mitglied des Board of Trustees der Collegiate School in New York City.

Über Przygoda & Co.

Przygoda & Co. LLC ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Investmentbanking-Unternehmen mit Sitz in New York , das sich auf die Beratung von Führungskräften bei Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, Aktionärsaktivismus und der Abwehr von Übernahmen, Kapitalbeschaffung und anderen strategischen Fragen konzentriert . Die Firma betreut Geschäftsführer, deren Managementteams, Vorstände, Private-Equity-Firmen und andere strategische Investoren mit einer Verpflichtung zu Loyalität, Integrität, Diskretion, Kreativität und Exzellenz. Um mehr über das Unternehmen und die Teammitglieder zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.przco.com.

contact@przco.com

