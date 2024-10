REFA AG

DIE REFA-Grundausbildung - Erfolgreicher Seminarstart in Darmstadt

Darmstadt

Mit praxisnahen Inhalten, digitaler Ausrichtung und einem Fokus auf moderne Arbeitsgestaltung und Prozessoptimierung macht die neue REFA-Grundausbildung Teilnehmer fit für die Arbeitswelt von morgen.

In diesem Monat fiel der Startschuss für die umfassend überarbeitete REFA-Grundausbildung in den Räumlichkeiten der REFA AG in Darmstadt. Zahlreiche motivierte Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um von REFA-Experte Klaus Gronbach eine praxisorientierte Einführung in die Welt der Prozessoptimierung zu erhalten. Dank der perfekten Mischung aus fundiertem Fachwissen und anschaulichen Praxisbeispielen war der Auftakt ein voller Erfolg.

Die Teilnehmer erwartet in der neuen REFA-Grundausbildung ein breites Themenspektrum. Neben den bewährten Grundlagen wie Arbeitszeitstudien und Prozessanalysen liegt ein Schwerpunkt nun auf modernen, digitalen Tools. Besonders im Fokus stehen Software-Tools zur Datenerfassung und -analyse, die es ermöglichen, Prozesse effizienter zu gestalten. Themen wie Lean Management und agiles Arbeiten runden das Programm ab. Der hohe Praxisanteil, der anhand realer Fallstudien umgesetzt wird, sorgt dafür, dass das Gelernte sofort angewendet werden kann.

Humorvoller Einstieg in die Prozessoptimierung

Ein besonderes Highlight der neuen REFA-Grundausbildung: Ein eigens produzierter Film führt auf unterhaltsame Weise in das komplexe Thema der Prozessoptimierung ein. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene - dieser humorvolle Einstieg begeistert alle und macht das Thema sofort greifbar.

Ein besonderes Geschenk - die Apple Watch

Das Sahnehäubchen der Woche war die Verlosung einer Apple Watch, die Originaluhr aus dem Film "DIE REFA-Grundausbildung". Die glückliche Gewinnerin, Vanessa Narr von der KMW-Kühlmöbelwerk Limburg GmbH, erhielt die Uhr als Belohnung dafür, dass sie sich als Erste für die neue REFA-Grundausbildung angemeldet hatte. Mit einem Augenzwinkern überreichte Torsten Klanitz, Leiter für Seminare und Ausbildungen bei REFA Darmstadt, die Uhr und meinte: "Mit dieser Uhr läuft die Zeit für Ihre Karriereplanung jetzt perfekt getaktet."

Zukunftsweisende Ausbildung für die digitale Transformation

Die neue REFA-Grundausbildung bietet eine ideale Gelegenheit für alle, die ihre Kompetenzen erweitern und sich auf die Herausforderungen der digitalisierten Arbeitswelt vorbereiten möchten. Mit praxisnahen Inhalten, erfahrenen Trainern und einem starken Netzwerk legt die Ausbildung den Grundstein für eine zukunftsorientierte Arbeitsgestaltung und Prozessoptimierung.

Weitere Informationen zur neuen REFA-Grundausbildung unter: www.refa.de/ausbildungen/refa-grundausbildung#die-refa-grundausbildung

DIE REFA-Grundausbildung - Der Film unter: https://www.youtube.com/watch?v=qO9qB5YobAM

