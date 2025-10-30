BMW Bank GmbH

AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2025

Doppelsieg für die BMW Bank: Auszeichnung in den Kategorien "Deutsche Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres"

München (ots)

Die BMW Bank zählt zu den Spitzenreitern beim diesjährigen AUTOHAUS VersicherungsMonitor. Gemeinsam mit den Partnern VHV Allgemeine Versicherung AG und AXA Versicherung AG sicherte sich das Finanzdienstleistungsangebot der BMW Group Platz 1 in den Kategorien "Deutsche Premiumfabrikate" und "Aufsteiger des Jahres". "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Händler. Die Auszeichnung spornt uns an, die Servicequalität auch künftig konsequent mit starken Partnern, klaren Prozessen und einem Fokus auf Kundennähe auszubauen", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank.

Die aktuelle Analyse der Fachpublikation AUTOHAUS zeigt, dass die BMW Bank in vielen Kategorien über dem Marktdurchschnitt liegt. Punkten konnte sie vor allem mit der zuverlässigen Beantwortung von Anfragen (+0,55), einer anwenderfreundlichen Versicherungssoftware (+0,45) und einer hohen Zufriedenheit mit dem Innendienst (+0,43). Auch für das geringe Beschwerdeaufkommen bei Kunden vergaben die Händler Bestnoten. Seit 2009 ermittelt das Marktforschungsinstitut puls im Auftrag des Branchenmediums AUTOHAUS die Zufriedenheit der Autohändler in der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kooperationspartner aus der Kfz-Versicherungswirtschaft. In diesem Jahr bewerteten 378 Entscheider 19 Einzelkriterien, darunter Leistungsspektrum, Schadenregulierung, Fachkompetenz und die Qualität des Innendienstes.

Attraktive Versicherungsangebote für BMW Kunden

In Zusammenarbeit mit der VHV Allgemeine Versicherung AG und der AXA Versicherung AG hat die BMW Bank Kfz-Versicherungslösungen für unterschiedliche Bedürfnisse geschaffen. Für Leasing-Kunden bietet die VHV eine Vollkasko- sowie eine Haftpflichtversicherung an. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die monatlichen Prämien bei der VHV unabhängig vom persönlichen Schadenfreiheitsrabatt konstant bleiben. Dies ist ein wichtiger Baustein, der für Planungssicherheit und Kostentransparenz sorgt. Das Komplettpaket Ready2Drive von AXA bietet vier Wochen Vollkasko-Versicherungsschutz kostenlos beim Kauf eines BMW oder eines MINI ab Zulassung. Nach dem Probemonat profitieren die Kundinnen und Kunden von attraktiven Konditionen.

Informationen für die Redaktionen

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

