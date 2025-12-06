PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Sahra Wagenknecht (BSW): Ausgrenzung der AfD eine "unheimliche Dummheit"

Magdeburg/Bonn (ots)

Sahra Wagenknecht (BSW) befürwortet eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD. Auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg sagte die scheidende Parteivorsitzende im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Es ist eine legale Partei, es ist eine Partei, die gewählt wird, und inzwischen bundesweit von über 20 Prozent, im Osten teilweise von über 30 Prozent. Und ich finde, wir müssen uns in der Sache mit den Positionen der AfD auseinandersetzen, aber nicht die Debatte darüber führen, ob sie das Anrecht haben - wie jede andere Partei auch - ob sie bestimmte parlamentarische Positionen zum Beispiel besetzt." Man müsse die demokratischen Spielregeln akzeptieren und "nicht in einer unheimlichen Dummheit" die AfD so ausgrenzen, "dass sie am Ende sich als Opfer inszenieren kann und sogar noch mehr Zustimmung dadurch gewinnt".

Sie finde es viel wichtiger, darüber zu sprechen, "dass auch die AfD zum Beispiel die Hochrüstung unterstützt, was ich für ein großes Problem halte", so Sahra Wagenknecht. "Oder dass die AfD teilweise den Sozialabbau sogar noch beschleunigen möchte." Ginge es nach der AfD, "würden ja die vielen Industriearbeiter, die jetzt gerade ihren Job verlieren, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit im Grunde verpflichtet werden, in Deutschland die Grünanlagen zu pflegen". Diese Positionen der AfD lehne sie zutiefst ab. "Aber darüber kann man doch sachlich diskutieren, ohne immer diese Partei zu dämonisieren. Oder so zu tun, als sei das sozusagen die Machtergreifung Hitlers, wenn die AfD einen Ausschussvorsitz besetzt. Das ist wirklich ein Unsinn, und diese Debatte müssen wir beenden."

Das komplette Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 06.12.2025 – 11:11

    Christian Leye (BSW): ;Wir wollen unser inhaltliches Profil schärfen'

    Magdeburg/Bonn (ots) - Christian Leye fordert auf dem BSW-Parteitag in Magdeburg, mehr über politische Inhalte innerhalb der Partei zu diskutieren. Der bisherige Generalsekretär, der für den neuen Vorstand der Partei kandieren will, sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir sind sehr diszipliniert, sehr organisiert gestartet. Das war auch gut so, sonst ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 16:55

    phoenix vor Ort: BSW-Parteitag live am 6. Dezember aus Magdeburg

    Bonn (ots) - Das von Sahra Wagenknecht 2024 gegründete BSW will sich am Wochenende einen neuen Namen geben und phoenix ist am Samstag live dabei. Nach dem verpassten Einzug in den Bundestag steht das BSW vor schwierigen Zeiten. Beim dritten Bundesparteitag des BSW am 6. und 7. Dezember 2025 in Magdeburg soll neben der geplanten Umbenennung der Partei unter anderem ein neuer Parteivorstand gewählt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren