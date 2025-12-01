BMW Bank GmbH

Stefan Hienzsch übernimmt Leitung der BMW Bank

München

Die BMW Bank GmbH stärkt ihr Profil auf dem Weg zur digitalisierten Bank mit hohem Innovationsanspruch: Mit Wirkung zum 1. Dezember wurde Stefan Hienzsch zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Als eine der führenden deutschen Automobilbanken wertet das Kreditinstitut damit sein Führungsgremium in einem immer komplexeren, regulatorischen Umfeld zusätzlich auf. Der Volljurist Hienzsch ist bereits seit Juni 2024 Generalbevollmächtigter der BMW Bank. Die Geschäftsführung komplettieren wie bisher Joachim Herr, Torsten Matheis sowie Kerstin Zerbst.

"Stefan Hienzsch ist ein erfahrener Finanz- und Rechtsexperte, der die Chancen und Herausforderungen des Finanzdienstleistungsgeschäfts der BMW Group bestens kennt. Unter seiner Führung wird die BMW Bank ihre Rolle als verlässlicher, innovativer Partner unserer Kunden und des Handels weiter ausbauen und damit weiterhin maßgeblich zum Erfolg der BMW Group in Deutschland und Europa beitragen", sagt Alexander Buresch, Aufsichtsratsvorsitzender der BMW Bank und Leiter BMW Group Financial Services.

Hienzsch verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung innerhalb des Unternehmens. Zuvor leitete er über ein Jahrzehnt im Bereich Recht die Konzernfinanzierung, Finanzdienstleistungen und Mergers & Acquisitions der BMW Group und war u.a. in verantwortlichen Funktionen in Großbritannien für die Marken BMW, MINI und Rolls-Royce tätig.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf meine Aufgabe. Die BMW Bank wird den digitalen Transformationsprozess weiter konsequent fortsetzen. Mein Ziel ist es, Kundinnen, Kunden und Handel mit innovativen, digitalen und nachhaltigen Lösungen zu begeistern und die Bank als starken, zukunftsorientierten Partner im Ökosystem der BMW Group weiterzuentwickeln", sagt Stefan Hienzsch.

Informationen für die Redaktionen

Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (beides Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

