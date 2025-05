Simpli GmbH

Künstliche Intelligenz im Vertrieb: Wie Eva von Simpli.bot dein Vertriebsteam entlastet

Viele Unternehmen mit über 100 Leads pro Monat kennen das Problem: Anfragen bleiben liegen, das Team ist überlastet, Termine platzen – und Umsatz geht verloren. Hier kommt KI ins Spiel. Denn Aufgaben wie die Kontaktaufnahme, Qualifizierung und Terminvereinbarung kann ein intelligenter Assistent oft schnell, konsistent und effizient übernehmen. Eva von Simpli.bot ist ein solcher KI-Vertriebsassistent, der genau hier ansetzt – und bereits bei hunderten lokalen und mittelständischen Unternehmen messbare Ergebnisse liefert.

Herausforderungen im Vertriebsalltag

Langsame Reaktionszeiten, ineffiziente Prozesse und fehlende Konsequenz sind typische Schwächen klassischer Vertriebsprozesse. Untersuchungen zeigen, dass 73 Prozent der Anfragen noch immer unbeantwortet bleiben. Mitarbeiter verlieren wertvolle Zeit mit Routineaufgaben wie E-Mail-Versand und Nachtelefonieren, statt sich auf persönliche Verkaufsgespräche zu konzentrieren.

Eine Möglichkeit, um dieser Herausforderung zu begegnen, ist der Einsatz eines digitalen KI-Vertriebsassistenten. Gerade für das Abarbeiten von solchen Routineaufgaben sind diese Tools hervorragend geeignet. Eva von Simpli.bot füllt diese Lücke – und das ohne Krankheitstage, Pausen oder Frustration. Sie kann rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr den Vertrieb unterstützen und so dessen Effizienz deutlich steigern.

Simpli.bot: Mit Eva bleibt kein Lead auf der Strecke

Unter der Leitung der Gründer Dennis Melson und Tim Hoppe hat das Team von Simpli.bot mit Eva eine digitale Vertriebsmitarbeiterin geschaffen, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr einsatzbereit ist. Sie ersetzt ein ganzes Team für manuelle Aufgaben und sorgt so für maximale Effizienz und Kundenzufriedenheit. Das führt nicht nur zu höheren Abschlussraten, sondern entlastet auch das Vertriebsteam und verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit. Wie sehr Eva den Vertrieb entlasten kann, zeigen die folgenden Stärken der digitalen Vertriebsassistentin.

1. Schneller Erstkontakt – 24/7

Zunächst ist hier ihre rasche Antwort auf Kundenanfragen zu nennen. Oft benötigt Eva lediglich 20 Sekunden, um zu reagieren – dadurch kann sie die Chance für einen Abschluss im Vergleich zu einer Antwort in sechs Minuten beinahe vervierfachen. Schließlich erwarten Interessenten heutzutage eine schnelle Reaktion. Studien zeigen dabei, dass eine Reaktion innerhalb der ersten fünf Minuten nach der Kundenanfrage – im Vergleich zu einer Antwort in 30 Minuten – die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss sogar um bis zu 2.100 Prozent steigern kann.

2. Automatische Qualifizierung

Hinzu kommt, dass Eva automatisch eine Selektion der Anfragen vornimmt. Sie stellt gezielt Fragen und kann so unpassende Anfragen sofort ausfiltern und nur qualifizierte Leads ans Team weitergeben. Die Konsequenz: Das Vertriebsteam kann 100 Prozent aller Leads beantworten – ohne KI-Vertriebsassistent sind es hingegen durchschnittlich nur 27 Prozent. Eva begleitet Kunden entlang der gesamten Customer Journey und übernimmt die Bedarfsermittlung ebenso professionell wie zuverlässig.

3. Effiziente Terminvereinbarung

Auch die Terminvereinbarung wird durch Eva vereinfacht. Die Vertriebsassistentin bucht hierfür automatisch freie Zeitfenster und versendet auch rechtzeitig eine Terminerinnerung. Das führt zu Terminquoten von bis zu 95 Prozent. Sollte es trotzdem zu einer Absage vor dem Gespräch kommen, fasst Eva selbstständig nach – oftmals gelingt es ihr so, den Kunden doch noch zum Abschluss zu bewegen.

4. Konsequentes Follow-up

Eine weitere Stärke von Eva ist ihr Follow-up-Management. Das ist insofern wertvoll, da viele Vertriebe ein zentrales Problem haben: 56 Prozent der Mitarbeiter geben nach dem ersten Kontaktversuch auf, obwohl rund 80 Prozent der Abschlüsse erst nach mindestens fünf Follow-ups erzielt werden. Eva hingegen bleibt dran und fasst konsequent und strukturiert nach. So erhöht sie die Abschlussrate um bis zu 80 Prozent.

5. Reputationsmanagement

Nicht zuletzt geht es im Vertrieb auch um Reputation. Das Bild eines Unternehmens fällt letztlich mit den Meinungen in der Öffentlichkeit. Eva kann hier unterstützen, indem sie automatisch eine Bewertung einholt, diese öffentlich beantwortet und sogar auf Social Media teilt. Das motiviert Kunden, eine positive Bewertung dazulassen, was wiederum die Online-Reputation stärkt und neue Leads durch Vertrauen erzeugt. So entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf aus Kundenzufriedenheit, Empfehlungen und Umsatzwachstum.

Fazit

Eva von Simpli.bot übernimmt bis zu 90 Prozent der wiederkehrenden Aufgaben im Vertrieb. Teams werden entlastet, Kunden fühlen sich betreut und Unternehmen erzielen mehr Abschlüsse bei gleichem Budget. Lange Wartezeiten, vergessene Leads und frustrierte Kunden gehören der Vergangenheit an. Unternehmen, die früh auf intelligente KI-Lösungen setzen, sichern sich damit einen entscheidenden Vorsprung gegenüber der Konkurrenz – und nutzen das volle Potenzial ihres Vertriebs. Das Beste: Die Lösung ist sofort einsatzbereit, skalierbar und arbeitet rund um die Uhr. Für lokale und mittelständische Unternehmen mit hohem Anfragevolumen wird KI so zum echten Gamechanger.

Über Simpli:

Dennis Melson und Tim Hoppe sind die Geschäftsführer der Simpli GmbH und haben sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Team aus Vertriebs- und KI-Experten, mittels optimaler KI-Vertriebsprozesse und KI-Mitarbeiterin, ihre Kunden zu begeistern. Mit ihrer Marke Simpli.bot treiben sie KI-basierte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter voran, die optimal geschult sind und entlang des ganzen Vertriebsprozesses effizient arbeiten. Weitere Informationen über die KI-Vertriebsassistenz finden Sie unter: https://simpli.bot/

