Fachkräftemangel im Vertrieb? So hat die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot schon über 200 Mittelständlern aus der Krise geholfen

Bielefeld (ots)

In immer mehr Unternehmen kommt der Vertrieb aufgrund von Personalnot beinahe zum Erliegen. Weiter darauf zu hoffen, endlich Fachkräfte zu finden, ist allerdings keine Lösung – Unternehmen müssen jetzt aktiv werden und sich für neue Wege öffnen. Ein solcher Weg stellt der von Simpli.bot dar. Das Team unterstützt Unternehmen mit ihrer digitalen Vertriebsmitarbeiterin Eva. Nachfolgend wird beleuchtet, vor welchen Herausforderungen Unternehmen aktuell stehen und inwiefern Eva die optimale Lösung für die Probleme von Mittelständlern darstellt.

Der Vertrieb gilt als Motor eines Unternehmens – der Bereich, in dem Umsätze generiert und das Geschäft angetrieben werden. Doch es herrscht ein flächendeckender Personalmangel im Vertrieb: Fachkräfte fehlen und Stellen bleiben unbesetzt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an das Vertriebsteam hoch. Eingehende Kundenanfragen müssen schnell bearbeitet, Follow-ups konsequent durchgeführt und Kunden rund um die Uhr betreut werden. Angesichts der massiven Personalengpässe wird der Vertrieb für viele Unternehmen zur wachsenden Herausforderung. Während viele Unternehmen aufgrund der schwierigen Situation mit Umsatzverlusten kämpfen, setzen erfolgreiche Betriebe auf Automatisierung und KI – und damit auch auf die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot.

Eva, so heißt die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot, die rund um die Uhr arbeitet und den Vertrieb revolutioniert. Den Fachkräftemangel macht Eva damit zu einem Problem der Vergangenheit. Mit Simpli.bot hat das Team eine innovative Lösung entwickelt, die die Vertriebsaktivitäten mittelständischer Unternehmen auf ein neues Level hebt. Neben der automatisierten und schnellen Beantwortung von Kundenanfragen übernimmt die digitale Vertriebsmitarbeiterin beispielsweise auch Terminbuchungen und Follow-ups, sodass Vertriebsabteilungen viel Zeit und hohe Personalkosten einsparen können. Um maximale Erfolge gewährleisten zu können, entwickelt das Team von Simpli.bot maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden, mit deren Hilfe keine Verkaufschancen mehr verpasst werden.

Personalnot stellt Vertriebe vor große Herausforderungen

Die aktuelle Marktsituation ist angespannt. Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Vertriebsmitarbeitern, doch der Markt ist wie leergefegt. Die Folgen des Personalmangels sind gravierend: Durch verpasste Anfragen und ungenutzte Leads verbuchen die Unternehmen zunehmend sinkende Umsätze. Die Statistik zeigt beispielsweise, dass 73 Prozent aller Leads nie kontaktiert werden, weil Personal fehlt oder zu spät reagiert wird. Das Potential, das Unternehmen dadurch verschenken, ist enorm. Gelingt es zwischendurch doch, Mitarbeiter einzustellen, müssen diese aufwendig eingearbeitet werden, bevor sie einsatzfähig sind. Gleichzeitig müssen bestehende Teams kontinuierlich geschult werden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben – all das kostet Zeit, Geld und Kapazitäten.

Klassische Recruiting-Lösungen können den Unternehmen bei ihrem Problem in der Regel nicht weiterhelfen. Zum einen sind Fachkräfte in Zeiten hohen Wettbewerbs teuer und schwer zu halten und zum anderen ist die natürliche Mitarbeiterfluktuation in einem stressigen Bereich wie dem Vertrieb besonders hoch. Darüber hinaus ist auch die Anzahl an gut qualifizierten Vertrieblern sehr gering.

Selbst mit neuen Mitarbeitern bleibt die Herausforderung der fehlenden Skalierbarkeit bestehen, weiß das Team von Simpli.bot. Denn während die Nachfrage nach schneller Kommunikation wächst, müssen viele Vertriebler sich mit zeitraubenden Routineaufgaben auseinandersetzen, statt sich auf das Verkaufen konzentrieren zu können. Und Kaltakquise, Lead-Qualifizierung und ständige Follow-ups sind nicht nur frustrierend, sondern auch wenig erfüllend. In Kombination mit der Einarbeitung in interne Prozesse und Systeme sowie regelmäßigen Schulungen kommt rund um den eigentlichen Vertrieb ein erheblicher und kostenintensiver Zusatzaufwand zusammen.

Wie Simpli.bot Probleme löst und den Vertrieb revolutioniert

Mit Eva hat Simpli.bot eine smarte Lösung entwickelt, die alle Probleme auf einen Schlag lösen kann: Die digitale Vertriebsmitarbeiterin ist hocheffizient, rund um die Uhr erreichbar und verursacht keine zusätzlichen Personalkosten. Neben der perfekten Qualifizierung aller Leads und Anfragen bietet Eva auch automatische Terminvereinbarungen und Follow-ups, wodurch No-Shows zuverlässig verhindert und Abschlüsse gesichert werden. Zudem ist die digitale Vertriebsmitarbeiterin 24/7 über WhatsApp erreichbar und überzeugt durch eine nicht zu unterbietende Reaktionszeit – das A und O für den erfolgreichen Vertrieb. Mit einer Antwortgeschwindigkeit von unter einer Minute steigert Eva die Abschlusswahrscheinlichkeit von Kundenanfragen um 391 Prozent im Vergleich zu einer Antwort in Minute zwei. Darüber hinaus kümmert sie sich automatisiert um das Absagen- und Erinnerungsmanagement. Statt Einarbeitungs- oder Schulungsaufwand zu verursachen, ist Eva von Simpli.bot sofort einsatzbereit, stets auf dem aktuellen Stand und lernt mit jeder Interaktion dazu. So können sich die Vertriebsmitarbeiter zu 100 Prozent auf den Abschluss und die Kundenbetreuung konzentrieren und mit voller Motivation Umsätze generieren.

Damit sorgt Eva dafür, dass der Fachkräftemangel im Vertrieb für Unternehmen kein Problem mehr darstellt. Im Gegenteil: Dadurch, dass die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot alle Leads managt und sich automatisiert um alle administrativen Aufgaben kümmert, kann sich das Vertriebsteam auf Abschlüsse konzentrieren und seinen Vertriebserfolg damit auf ein ungeahntes Level heben. Auf diesem Wege konnte das Team von Simpli.bot bereits über 200 lokalen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen, ihre Personalnot im Vertrieb zu besiegen, ihre Verkaufschancen effizient zu nutzen und ihre Umsätze dadurch massiv zu steigern. Die KI-basierte Vertriebsmitarbeiter Eva ist die Zukunft lokaler und mittelständischer Unternehmen. Sie reduziert den Aufwand um 90 Prozent, hilft dabei, deutlich mehr zufriedene Kunden zu gewinnen und ermöglicht es, Umsatzpotentiale maximal auszunutzen – damit generiert sie nicht nur nachhaltiges Wachstum, sondern auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung für die Unternehmen.

Sie wollen die Vertriebsabteilung Ihres Unternehmens revolutionieren und von den vielen Vorteilen der digitalen Vertriebsmitarbeiterin Eva profitieren? Dann melden Sie sich jetzt beim Team von Simpli.bot und nutzen Sie die Chance, Eva kostenlos zu testen und zu erleben, wie Ihr Vertrieb durch KI wächst!

