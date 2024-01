EvoGolf

Netzwerken mit EvoGolf: Berlins erster exklusiver Indoor-Golf-Club eröffnet im Februar

An der Berliner Kurfürstenstraße 31/32 öffnet der Indoor-Golf-Club EvoGolf ( www.evogolf.de) seine Türen. Die feierliche Eröffnung findet am 16. Februar statt. Auf der Gästeliste tummeln sich wichtige Wirtschaftsvertreter Berlins, bekannte Namen der lokalen und internationalen Golfszene, aber auch Jungunternehmer und Gründer wie Lea-Sophie Cramer, die für die Generation der neuen Golf-Interessierten stehen.

Geschäftsführer und Seriengründer Robin Stegemann, mit seinen Mitgründern Alexander Köhler, Lasse Schmitt und Ursula Seeba-Hannan, ermöglichen den Spielern bei EvoGolf nicht nur, ihre Technik zu verbessern. Gleichzeitig liegt der Fokus darauf, in entspannter Atmosphäre das individuelle Netzwerk zu erweitern und dabei nicht weit aus der Stadt fahren zu müssen.

Abschlagen im Herzen von Berlin

Der neue Golfclub bietet eine innerstädtische Umgebung für Golfliebhaber, die das ganze Jahr über wetterunabhängig trainieren und auf allen Plätzen der Welt möchten, ohne die Reisekosten dafür zu übernehmen. Mit modernster Trackman.iO-Technologie in persönlichen Golfsimulatoren können Mitglieder effizient an ihren Fähigkeiten arbeiten. Gleichzeitig fungiert der Club nicht nur als Trainingsstätte, sondern auch als Netzwerkzentrum, in dem Gleichgesinnte und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen zusammenkommen können. EvoGolf veranstaltet regelmäßig Indoor-Turniere, Wettkämpfe und Events, die Golf und Gemeinschaft miteinander verbinden. Diese Veranstaltungen dienen nicht nur dazu, das eigene Spiel zu verbessern, sondern auch um Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Golfbegeisterten auszutauschen.

In den Sommermonaten verbindet der EvoGolf das Urbane mit der Natur und arbeitet eng mit renommierten Golfclubs wie Stolper Heide und Bad Saarow zusammen. Somit erweitert sich das Angebot für die Mitglieder und bietet ein ganzjähriges Golferlebnis mit einer Verbindung zwischen Stadt und Umland.

Robin Stegemann, CEO von EvoGolf, kommentiert: "Der EvoGolf Club ist ein Ort, an dem Golf auf Urbanität trifft, wo sich Menschen aus Sport, Politik, Immobilien, Finanzen, Industrie und Start-ups über ihre Leidenschaft für Golf vernetzen. Wir bieten eine exklusive Atmosphäre, in der jeder Schritt auf unserem modernen Indoor-Golfplatz ein Erlebnis ist. Mit State-of-the-Art TrackMan-Simulatoren und einer luxuriösen Clubumgebung setzen wir neue Maßstäbe im städtischen Golferlebnis.

Unser Ansatz verschafft dem angestaubten Golfmetier einen neuen Anstrich. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine Gemeinschaft für Golf-Enthusiasten und Führungskräfte zu schaffen, die das ganze Jahr über bei uns golfen können. Aber unser Club ist nicht nur für Mitglieder, sondern auch für deren Gäste. In der Regel sind die Einstiegshürden beim Golf recht hoch - Ausrüstung und Gebühren sind nicht günstig. Als Städter kommt zudem der weite Weg zu den Golfclubs hinzu. Wir wollen mit unserem Konzept auch Interessenten ansprechen, die bisher keinen Zugang gefunden haben und fokussieren uns auf den sozialen Aspekt des Sports. Wir sind der erste Indoor-Golf-Club Berlins und mit diesem exklusiven Mitgliederkonzept sogar der erste in Deutschland. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, bei der Eröffnung vorbeizukommen."

Effizienter trainieren im persönlichen Golfsimulator

Die Club-Einrichtung umfasst eine großzügige 300 m² Fläche mit drei Golfsimulatoren. Darüber hinaus verfügt der Club über einen stilvollen Lounge- und Barbereich, in dem Mitglieder nicht nur während der Spielpausen Aufenthalt finden, sondern wo jeden Tag und Abend verschiedenes für die Mitglieder geboten ist. Von Live-Musik, über exklusive Verkostung Abende, bis zu Public Viewings zum Ryder Cup. Die drei Trackman.iO Golfsimulatoren kreieren zusätzlich das ultimative Indoor-Golferlebnis. EvoGolf-Mitglieder können das ganze Jahr über trainieren und an ihrer Technik feilen. Die dabei eingesetzte Technik liefert dank Radar-, Infrarot- und Hochgeschwindigkeitsbildgebung Echtzeitdaten, die den Sportlern leicht verständlich Verbesserungspotenziale aufzeigen.

