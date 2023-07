Dstny

Dstny ernennt Christophe Costers zum Betriebsleiter (COO)

Brüssel (ots/PRNewswire)

Dstny, ein führender europäischer Anbieter von cloud-basierter Geschäftskommunikation, gab heute die Ernennung von Christophe Costers zum Betriebsleiter bekannt. Christophe ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz im Transformationsmanagement und wird die Geschäftsentwicklung und das nachhaltige Wachstum von Dstny vorantreiben.

Christophe Costers verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Unternehmensfunktionen, einschließlich Verantwortung für Gewinn- und Verlustrechnung, Strategieberatung und Unternehmertum. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Branchenkenntnisse in den Bereichen Telekommunikations-/IKT-Dienstleistungen und Private Equity. Costers bringt solide internationale Erfahrung in über 25 Ländern in Industrie- und Schwellenländern mit.

Zuletzt war er in verschiedenen leitenden Positionen bei Telenet tätig, einem führenden belgischen Telekommunikationsunternehmen mit einem Umsatz von ca. €2,6 Milliarden, wo er stets herausragende Leistungen und Führungsqualitäten zeigte.

„Unsere Branche befindet sich in einem rasanten Wandel, und Christophe ist mit seiner einzigartigen Mischung aus Fähigkeiten und Erfahrung die ideale Besetzung für die Leitung unserer Initiativen zur Steigerung der Unternehmensleistung", so Daan De Wever, CEO von Dstny. „Mit Christophe an Bord sind wir zuversichtlich, dass wir unser Wachstum beschleunigen und die Vitalität unserer Kunden, Partner, Mitarbeiter und unseres Planeten steigern können."

„Ich freue mich sehr, zu Dstny zu kommen und mit einem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um die Position des Unternehmens als Marktführer im Bereich der cloud-basierten Geschäftskommunikation weiter zu stärken", sagte Christophe. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung zu nutzen, um ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und Dstny dabei zu unterstützen, unseren Kunden und Partnern einen herausragenden Mehrwert zu bieten."

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloud-basierten Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Dienstleistern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny, die sich durch ein mobiles Design und eine einfache Integration auszeichnen, ermöglichen es, außergewöhnliche Benutzererlebnisse zu bieten. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von etwa €250 Millionen.

