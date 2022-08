Hotel Fernau

Wandern im Stubaital, ein einzigartiges Natur- und Bergerlebnis

Neustift (ots)

Das Stubaital ist ein wahres Paradies für einen traumhaften Wanderurlaub in Tirol - besonders in den farbenprächtigen Herbstmonaten. Ein fast grenzenloses Wandernetz zieht sich durch das Stubaital und die Stubaier Alpen und bietet ein unvergessliches Natur- und Bergerlebnis, unabhängig von Kondition, Ausdauer und Erfahrung.

Imposante Berggipfel, bizarre Felsformen und ein vergletschertes Talende lassen das Wandererherz höher schlagen. Die Schönheit der Bergwelt und die Schätze der Natur haben sich im gesamten Tal verteilt und befinden sich oft ganz in der Nähe, ohne dass man steile Felswände erklimmen und viele Höhenmeter überwinden muss.

Als Wanderhighlights begeistern die Stubaier Naturschauplätze sowie Bergseen, der WildeWasserWeg, die Seven Summits Stubai und der Stubaier Höhenweg. Ob Spaziergang, Familienwanderung, leichte oder anspruchsvolle Touren oder Themenwege, die traumhafte Vielfalt der Stubaier Alpen lädt dazu ein, einfach mehr zu entdecken.

Besonders die Themenwege sind beliebte Wanderwege. Auf ihnen genießen die Wanderer nicht nur die herrliche Umgebung, sondern erfahren auch viel Wissenswertes über relevante Themen des Tales. Wer war z. B. der Vorbereiter für das Bergwandern in Tirol? Warum können die Alpenblumen in der Höhe so gut gedeihen? Was sind die Geheimnisse der Gletscherwelt?

Aktive Genießer erwartet bei einer Genusswanderung neben urigen Hütten und schmackhaften Stubaier Köstlichkeiten auch beeindruckende Aussichten. Wandern ist eine Sportart für alle Sinne.

Wer es lieber etwas bequemer angeht, kann für den Auf- oder Abstieg eine der vier Stubaier Bergbahnen (Schlick 2000, Serlesbahnen, Elferbahnen, Stubaier Gletscher) verwenden, deren Nutzung in der Stubai Super Card enthalten ist.

Nach einem aktiven Wandertag ist Erholung, Entspannung und eine kulinarische Stärkung angesagt. Im 4-Sterne Alpenhotel Fernau erwartet Sie nicht nur Urlaubsfeeling pur, sondern auch viele "Magic Moments". Die ganz besondere, gemütlich gediegene Atmosphäre und der persönlicher Service machen dieses kleine aber feine Hotel zu Ihrem Urlaubszuhause im Stubaital in Tirol.

Das Alpenhotel Fernau bietet 42 Zimmer in verschiedenen Kategorien. Für Familien mit Kindern, Paare, Ruhesuchende, Bergfexe, Kulinariker, Traditionalisten, Liebhaber moderner klarer Formen und alle Urlauber, die sich ein klassisches Ferienhotel wünschen, in dem sie so richtig eintauchen können in die Tiroler Gebirgswelten.

Zur Entspannung steht Ihnen ein großzügiger Pool in der ebenso großzügigen Gartenanlage sowie eine finnische Sauna, ein Dampfbad, einen Whirlpool, ein Fitnessraum und eine Infrarotkabine zur Verfügung. Kulinarisch werden Sie mit Tirolerisch und internationalen Gerichten verwöhnt. Das wöchentliche Galadiner, das Bauernbuffet oder die Themenabende sind besonders beliebt.

Tagespreis ab EUR 85,- p. P. und Nacht im Doppelzimmer Standard ab 20. August 2022 inklusive:

Alpenhotel Fernau's Halbpension

Nutzung Sauna & Relax Bereich sowie Außenpool mit großzügiger Gartenanlage

Aperitif-Empfang am Sonntag

Grillabend mit musikalischer Umrahmung

Stubai Super Card (Freie Nutzung der Stubaier Bergbahnen und viele Ermäßigungen)

Weitere Informationen unter: www.hotel-fernau.at

