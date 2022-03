Hotel Fernau

Sonnenskilauf am Stubaier Gletscher - im Königreich des Schnees

Neustift im Stubaital (ots)

Im größten Gletscherskigebiet Österreichs erleben Wintersportler von Mitte Oktober bis Anfang Juni ein Qualitätsangebot mit modernen 26 Seilbahnen und Liftanlagen. Gäste aus aller Welt gelangen nur 45 Autominuten von Innsbruck entfernt komfortabel in eine der faszinierendsten Bergwelten Tirols.

35 Abfahrten im Skigebiet bieten inmitten kolossaler Dreitausender die passende Herausforderung für jedes skifahrerische Können. Anfänger, Fortgeschrittene und Profis ziehen gleichermaßen begeistert ihre Schwünge über Naturschnee und durch feinsten Pulverschnee. Absolutes Highlight für Konditionsstarke: Die 10 km (!) lange Abfahrt von der Bergstation Wildspitz (3.210 m) bis zur Talstation (1.750 m).

Der Stubaier Gletscher ist auch ein Paradies für große und kleine Wintersportler.

Familien schätzen das Top-Resort im österreichischen Stubaital zudem für seine kinderfreundliche Philosophie. Im BIG Family Ski-Camp umsorgen ausgebildete Betreuer liebevoll die Ski-Kids. Tirols Vorzeige-Familienskigebiet verwöhnt auch Eltern - nämlich mit Spezialkonditionen. Kinder bis 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils gratis. Kaum verwunderlich, dass der Stubaier Gletscher immer wieder zum familienfreundlichsten Skigebiet der Alpen gekürt wurde (ADAC Skiguide).

Freerider können grenzenlose Freiheit genießen.

Verlockende Tiefschneehänge und unberührte Abfahrten laden zum Freeriden ein. Am Stubaier Gletscher wird dieses Trendthema mit dem neuen "Powder Department" offensiv aufgegriffen. Die Schneesicherheit, Variantenvielfalt und zahlreiche Freeride-Möglichkeiten machen den Stubaier Gletscher in Tirol zu einem Top Freeride Gebiet in Österreich.

Für ihr seelisches und körperliches Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das 4-Sterne Alpenhotel Fernau ist die ideale Adresse für Ihren Urlaub im Stubaital. Familien, Paare, Ruhesuchende, Bergfexe, Kulinariker, Traditionalisten, Liebhaber moderner klarer Formen sind herzlich willkommen. Das Fernau bietet ihnen wahrhafte "Magic Moments", die sowohl in der wahrlich eindrucksvollen alpinen Welt des Stubais, als auch im Hotel stattfinden können.

Zum Entspannen und Relaxen stehen eine finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Whirlpool und eine Infrarotkabine zur Verfügung. Im Fitnessraum können Sie dann noch zusätzlich sportlich betätigen, wo sowohl Geräte für Krafttraining als auch für Ausdauer bereit stehen.

Außerdem ist im Alpenhotel Fernau **** immer was los. Ob Galadiner oder eine geführte Wanderung (Sommer). Je nach Saison wird ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Rahmenprogramm geboten.

Tirolerisch und international ist die Küche. Vor allem jedoch sind die Speisen mit Liebe zubereitet. Einiges davon wird selbst produziert. So z. B. die Marmeladen und Mehlspeisen - diese müssen Sie einfach kennenlernen!

Ein Tipp für Skifahrer und Sightseeing-Freunde ist der "Ski plus City Pass". 13 Skigebiete plus Innsbruck Card (z. B. freier Eintritt in die Swarovski Kristallwelten, den Alpenzoo, die Kaiserliche Hofburg, u.v.m.) in einer Karte. Mehr Infos erhalten Sie direkt im Hotel.

Sonnenskilauf vom 23.04. bis 01.05.2022 7 Nächte ab EUR 539,- p. P. im Doppelzimmer Standard inklusive:

7 Übernachtungen

Alpenhotel Fernau's HP mit Frühstücksbuffet und abends 4-gängiges Wahlmenü mit Salatbuffet

Nutzung Sauna & Relax Bereich

1 Magnetfeldanwendung

Aperitifempfang

Skipässe werden gerne im Hotel organisiert.

Original-Content von: Hotel Fernau, übermittelt durch news aktuell