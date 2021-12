Hotel Fernau

Lust auf echten Schnee und Tiroler Gemütlichkeit?

Dann kommen Sie ins Alpenhotel Fernau**** im Stubaital

Bild-Infos

Download

Neustift (ots)

Klein aber fein präsentiert sich das Alpenhotel Fernau**** im wunderschönem Stubaital in Tirol - nahe Innsbruck. Ein ideales Urlaubszuhause für Familien mit Kindern, für Paare, Ruhesuchende, Bergfexe, Kulinariker, Traditionalisten, Liebhaber moderner klarer Formen und für alle Urlauber, die sich ein klassisches Ferienhotel wünschen, in dem sie so richtig eintauchen können in die Tiroler Gebirgswelten.

Das Stubaital selbst ist in wenigen Minuten von Innsbruck aus erreichbar und bietet 4 Skigebiete in einem Tal. Das größte Skigebiet des Stubaitals ist der Stubaier Gletscher. Mit seinen 106 km Pisten ist es auch noch das größte Gletscherskigebiet Österreichs. Es geht von 1.700 m auf 3.200 m hinauf, beziehungsweise dann natürlich auch wieder hinunter. Ein Paradies für Könner auch abseits der präparierten Pisten als auch für Jene, die sich auf breiten Pisten wohlfühlen.

Dann gibt es noch das Skigebiet Elfer in Neustift, das Skigebiet Schlick 2000 in Fulpmes und das Skigebiet Serles in Mieders - drei weitere Alternativen im Stubai. Der Skibus bleibt direkt vor dem Alpenhotel Fernau stehen und bringt Sie bequem überall hin. Da die Berge ja nicht nur für die SkifahrerInnen da sind, gibt's auch Rodelbahnen und ab Hotel unzählige Möglichkeiten für Winterwanderer und Langläufer.

Und so bietet Ihnen das Fernau wahrhafte "Magic Moments", die sowohl in der wahrlich eindrucksvollen alpinen Welt des Stubais, als auch im Hotel stattfinden können.

Zum Entspannen und Relaxen stehen eine finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Whirlpool und eine Infrarotkabine zur Verfügung. Im Fitnessraum können Sie dann noch zusätzlich sportlich betätigen, wo sowohl Geräte für Krafttraining als auch für Ausdauer bereit stehen.

Außerdem ist im Alpenhotel Fernau **** immer was los. Ob Galadiner oder eine geführte Wanderung (Sommer). Je nach Saison wird ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Rahmenprogramm geboten.

Tirolerisch und international ist die Küche. Vor allem jedoch sind die Speisen mit Liebe zubereitet. Einiges davon wird selbst produziert. So z. B. die Marmeladen und Mehlspeisen - diese müssen Sie einfach kennenlernen!

Ein Tipp für Skifahrer und Sightseeing-Freunde ist der "Ski plus City Pass". 13 Skigebiete plus Innsbruck Card (z. B. freier Eintritt in die Swarovski Kristallwelten, den Alpenzoo, die Kaiserliche Hofburg, u.v.m.) in einer Karte. Mehr Infos erhalten Sie direkt im Hotel.

----------------------------------

Carving-Wochen vom 29. Jänner bis 9. März 2022

7 Nächte ab EUR 574,- p. P. im Doppelzimmer Standard inklusive:

7 Übernachtungen

Alpenhotel Fernau's HP mit Frühstücksbuffet und abends 4-gängiges Wahlmenü mit Salatbuffet

Nutzung Sauna & Relax Bereich

Gala Dinner & Tiroler Bauernbuffet mit traditionelle Gerichte 1 x pro Woche

Kuchenbuffet inklusive

1 Magnetfeldanwendung

Aperitif empfang

----------------------------------

Alpenhotel Fernau ****

Familie Hofer

Scheibe 66

A-6167 Neustift im Stubaital

T +43 5226 27 17

F +43 5226 26 98 116

info@hotel-fernau.at

www.hotel-fernau.at

Original-Content von: Hotel Fernau, übermittelt durch news aktuell