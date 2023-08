ARD Mediathek

"Das große Menschenraten" mit Aurel Mertz und Lea Wagner

Baden-Baden (ots)

Neues SWR Unterhaltungsformat im 70er-Jahre-Look / prominente Gäste stellen ihre Menschenkenntnis unter Beweis / ab 9. September 2023 wöchentlich eine neue Folge in der ARD Mediathek

Im September geht "Das große Menschenraten" an den Start, eine neue Unterhaltungsshow des SWR, in der ein prominentes, wechselndes Rate-Panel um Menschenkenntnis wetteifert. In ebenso unterhaltsamen wie skurrilen Spielen enträtseln Prominente ihnen unbekannte Menschen und deren gewöhnliche und ungewöhnliche Eigenheiten und Vergangenheiten. Comedian Aurel Mertz ist fester Bestandteil des Promi-Panels, Sportmoderatorin Lea Wagner führt durch die Show. Zu sehen sind die sechs wöchentlichen Folgen ab 9. September 2023 in der ARD Mediathek.

Das Konzept der Show

Bei "Das große Menschenraten" geht es darum, Menschen richtig einzuschätzen. An der Seite von Aurel Mertz entschlüsseln in jeder Folge zwei unterschiedliche Prominente ihnen unbekannte Kandidat:innen. Wer ist schon einmal auf Tiktok viral gegangen? Wer besitzt fünf Fahrräder? Wie handeln die Teilnehmenden, wenn sie mit bizarren Situationen konfrontiert werden? In vier Spielrunden und einem Finale können die Prominenten Punkte sammeln und sich den Episodensieg erkämpfen. Die moderne Spielshow im 70er-Jahre-Look lädt zum Miträtseln ein - und zur Auflösung von Klischees.

Aurel Mertz als Ratebaron, Lea Wagner als Moderatorin

Aurel Mertz ist der selbst ernannte Ratebaron des Formats und sagt: "Ich freue mich als gebürtiger Schwabe sehr, mit dem SWR gemeinsame Sache zu machen und das größte Rateerlebnis Zentraleuropas auf die Bildschirme zu bringen." Auch Sportmoderatorin Lea Wagner, die durch die Sendungen führt, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Dieses Format ist etwas ganz besonderes für mich, denn es ist die erste Unterhaltungsshow, die ich moderiere. Es ist ein Format, das alle Altersgruppen anspricht und bei dem jeder mitraten und mitfiebern kann."

"Das große Menschenraten" ab September in der ARD Mediathek

Vom 9. September bis zum 14. Oktober 2023 erscheint wöchentlich eine von insgesamt sechs Folgen in der ARD Mediathek. Prominente Teilnehmer:innen des Rate-Panels sind u.a. Nilam Farooq, Niklas van Lipzig, Mirella Precek, Felix Kroos, Alli Neumann, Pierre M. Krause, Tim Schäcker, Parshad, Simon Gosejohann, JustLeo, Phenix Kühnert und Eko Fresh.

