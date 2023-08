ARD Mediathek

ARD Wissen: "Legendäre Experimente" und ihre Auswirkungen

Drei Dokumentationen ab 9. Oktober 2023 online first in der ARD Mediathek und im wöchentlichen Rhythmus immer montags um 22:50 Uhr im Ersten

Für die Reihe "ARD Wissen" durchleuchtet die Journalistin Ciani-Sophia Hoeder legendäre Sozialexperimente und fragt unter anderem, welchen Einfluss sie heute noch haben?

Was macht Menschen zu Gewalttätern? Wie katastrophal ist die Situation in Gefängnissen und Psychiatrien? Und wie entstehen Konflikte überhaupt? Diesen Fragen gingen renommierte US-Psychologen bereits in den 1950er bis 1970er Jahren nach, um auf gesellschaftliche Probleme und Missstände aufmerksam zu machen. "ARD Wissen" untersucht ihre Forschung, die als "Stanford Prison Experiment", "Rosenhan Experiment" und "Robbers Cave Experiment" in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen sind.

Ciani-Sophia Hoeder will herausfinden, wie diese Experimente abgelaufen und ob sie überhaupt wissenschaftlich korrekt durchgeführt worden sind. Dazu trifft sie Zeitzeugen in den USA, besucht Originalschauplätze und durchleuchtet Archive. Zusammen mit Forschenden analysiert die Journalistin die drei Experimente, gemeinsam überprüfen sie ihren Wahrheitsgehalt und ordnen ihre Bedeutung für die Gegenwart ein.

Ciani-Sophia Hoeder: "Sind wir Menschen im Grunde gut oder böse? Diese existentielle Frage fasziniert mich. Diese Dokumentationen bieten eine einzigartige Gelegenheit, eine Reise in die Vergangenheit anzutreten, um nicht nur das Damals, sondern auch das Hier und Jetzt zu verstehen."

Die drei Folgen "ARD Wissen: Legendäre Experimente" sind ab 9. Oktober in der ARD Mediathek zu sehen, im Ersten werden sie ab 9. Oktober 2023 montags im wöchentlichen Rhythmus um 22.50 Uhr ausgestrahlt.

Die Autoren der einzelnen Folgen sind:

"Stanford Prison Experiment": Krischan Dietmaier

"Rosenhan Experiment": Christian Brandt

"Robbers Cave Experiment": Max Lebsanft

Verantwortliche Redakteurin für die Reihe "Legendäre Experimente" ist Anja Richter beim WDR.

