Berlin (ots) - Ein Mann tritt einer jungen Frau auf der Treppe zum U-Bahn-Gleis an der Hermannstraße gezielt in den Rücken. Sie stürzt und verletzt sich schwer. Ein Drogenabhängiger gerät mit seinem Dealer am Kottbusser Tor in Streit und stößt ihn vor die hereinfahrende U-Bahn. Er stirbt. Zwei Verbrechen, bei ...

mehr