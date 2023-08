ARD Mediathek

Fitcom "Sweat" startet in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Baden-Baden (ots)

SWR Comedyserie von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld / Start in der ARD Mediathek am 8. September 2023

Mit "Sweat" haben die Schöpfer Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld die erste Fitcom kreiert - eine Sitcom im Fitnessstudio, wo unterschiedliche Milieus, Bedürfnisse und Lifestyles aufeinandertreffen. Phil Laude spielt darin Theo Anders, den neuen Geschäftsführer der nicht mehr ganz frischen "Perle", Zeynep Bozbay, Bozidar Kocevski, Precious Wiesner, Tina Pfurr und Detlev Buck das Team des Gyms, dem Theo beweisen muss, das er mehr kann als influencen. Die sechs bis 25 Minuten langen Folgen von "Sweat" entstanden in Zusammenarbeit mit "Debüt im Dritten" des SWR und sind die erste Serie von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld. Produziert wurde sie von der DCM Pictures im Auftrag des SWR.

Schwitzen in der "Perle"

In "Sweat" geht es um die "Perle", ein Fitnessstudio, das (wie sein Besitzer Raimund) etwas in die Jahre gekommen ist. Aufgrund wachsender Konkurrenz muss es ums Überleben kämpfen. Das zum Scheitern verurteilte Gym soll gerettet werden - es ist Zeit für frischen Wind und eine neue Generation. Schauspieler und Möchtegern-Influencer Theo Anders kommt ins Spiel und übernimmt die "Perle", doch seine Ideen und Allüren kommen beim Team des Studios - Vizechefin Manu, Trainer Finn, Sydney, die eigentlich Romane schreibt, und die forsche Stammkundin Ezra - alles andere als gut an. Nur beim ehemaligen Chef Raimund (Detlev Buck) findet er Rückhalt. Um die "Perle" zu retten, müssen einige Höhen und Tiefen überwunden werden, ob Generationenkonflikte, Probleme mit Sexismus oder Fatshaming.

Vor und hinter der Kamera

Produziert wurde die Serie von Kristin Wille, Marc Schmidheiny und Christoph Daniel. Ausführender Produzent ist Sebastian Fruner, executive Producers Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld. Bildgestaltung Philip Jestädt. In weiteren Rollen spielen Moritz Berg, Wenka von Mikulicz, Nurcan Özdemir, Kailas Mahadevan, Laura Bilgeri, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Ralf Moeller, Lisa Tomaschewsky und Lina Larissa Strahl. Die Redaktion liegt bei Jan Berning.

"Sweat" in der ARD Mediathek

Alle sechs Folgen der Fitcom starten am 8. September 2023 in der ARD Mediathek. Die lineare Ausstrahlung der Serie erfolgt im November im Rahmen der diesjährigen Staffel von "Debüt im Dritten".

Fotos unter ard-foto.de

Informationen unter: http://swr.li/comedyserie-sweat

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell