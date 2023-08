ARD Mediathek

"Comedy Clash"- zweite Staffel in der ARD Mediathek

Neue Staffel des digitalen SWR Unterhaltungsformats / Stand-Up Wettbewerb aus Stuttgart / ab 17. August 2023 immer donnerstags in der ARD Mediathek

Knallhart, trocken und verdammt lustig: Der "Comedy Clash" - Deutschlands härtester Stand-Up Wettbewerb - ist zurück. Ab dem 17. August 2023 startet die zweite Staffel in der ARD Mediathek mit neuem Konzept und spannenden Weiterentwicklungen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.

"Comedy Clash" - neues Konzept, neue Moderation, mehr Spannung

Zwölf Vorrunden, vier Pre-Finals und ein großes Finale - wer den "Comedy Clash" in diesem Jahr gewinnen will, muss das Live-Publikum in der Location "Wizemann" im Stuttgarter Hexenkessel gleich drei Mal auf der Bühne von sich überzeugen. Keine leichte Aufgabe, denn das Line-Up ist hochkarätig und glänzt durch Abwechslung und Vielfalt: Etablierte Comedians wie Hinnerk Köhn, Tamika Campbell und Negah Amiri treffen auf Newcomer wie Abed Azzam, Assane und Tony Bauer oder auf Social-Media-Stars wie Maria Clara Groppler, Abdel Boudii und Dieser Johnny. In jeder Folge treten drei Comedians gegeneinander an und kämpfen um die Gunst und die Votes des Stuttgarter Live-Publikums.

Neues Moderations-Duo unterstreicht den Wettbewerbscharakter

Moderiert wird die Show vom Stuttgarter Comedian Marvin Endres. In der neuen Staffel wird er von Sportreporter und Fußballkommentator Robby Hunke unterstützt. Hunke ist einem breiten Publikum seit der Corona-Pandemie bekannt: Damals wurde er zum Internetstar, als er während der Quarantäne Szenen aus dem Straßenverkehr wie ein Fußballspiel kommentierte. Beim "Comedy Clash" kommentiert Hunke die Auftritte der Comedians und gibt dem Publikum mit pointierten Comedy-Analysen Hilfestellung beim Voting.

"SWR Comedy" bei Youtube und Tiktok

Der "Comedy Clash" erscheint wöchentlich mit einer neuen Folge in der ARD Mediathek. Zusätzlich werden alle Comedy-Performances und Show-Highlights als Videos und Kurzvideos auf den YouTube- und TikTok-Kanälen "SWR Comedy" veröffentlicht. Damit bündelt der SWR Comedy-Inhalte aus dem non-linearen Angebot für eine junge Zielgruppe und bietet Newcomern eine zusätzliche und reichweitenstarke Plattform.

"Comedy Clash" - eine Gemeinschaftsproduktion

Die Show wird vom SWR in Zusammenarbeit mit smile! producing, We Own You und Endgame Entertainment produziert. Die zweite Staffel startet am 17. August 2023 in der ARD Mediathek.

"Comedy Clash" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/serie/comedy-clash/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNTM2/1

"SWR Comedy" auf Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr_WL3phCYOelv50cX7vvEQ

"SWR Comedy" auf Tiktok: https://www.tiktok.com/@comedy.swr

Weitere Informationen unter: http://swr.li/comedy-clash-zweite-staffel

