Keine Schulferien für "Almania"

Baden-Baden (ots)

Dreharbeiten zur zweiten Staffel der SWR Comedyserie um Deutschlands deutschesten Lehrer gestartet / Großer Erfolg für Staffel eins in der ARD Mediathek

Der Alman in Lehrergestalt ist wieder im Einsatz: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Comedyserie mit Showrunner und Schauspieler Phil Laude als Lehrer Frank Stimpel haben begonnen. In der Regie von David Gruschka entstehen acht neue Folgen der SWR Serie für die ARD Mediathek, die Bücher schrieb das Autorenteam um Headautor Thomas Mielmann. Respektlos, entlarvend und lustig clashen an der sehr diversen Großstadtschule Weltbilder aufeinander und Stimpels Cringe-Faktor bleibt hoch. Der Nachschub für die vielen Fans der Serie wird 2024 in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die zehn Folgen der ersten Staffel wurden dort bislang insgesamt mehr als 7,5 Millionen Mal abgerufen und sind stehen noch bis April kommenden Jahres zur Verfügung.

Nur das Beste für die Klasse ...

... wobei Frank Stimpels Vorstellung davon meistens an den realen Gegebenheiten vorbeigeht. Endlich sicher verbeamtet hat Stimpel jedenfalls ein neues Ziel: Fachhochschulreife für seine Schüler:innen! Dass das mit Hürden aller Art verbunden sein wird, ist eigentlich jedem außer Stimpel klar, und nicht die geringste ist die Selbsteinschätzung seiner Schülerschaft. Jede Menge Gelegenheit für Situationskomik, Wortwitz und das selbstironische Spiel mit Vorurteilen und Klischees.

Eingespieltes Ensemble

Neben Phil Laude sind auch Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Dela Dabulamanzani, Mathilda Smidt, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth, Jansel Dogan, Derya Dilber, Tim Alberti, Johannes Zeiler, Ludger Pistor und Milton Welsh wieder mit dabei, neu dabei sind u. a. Sina Tkotsch und Edin Hasanovic. Die Drehbücher zu den acht halbstündigen Folgen schrieben die Autor:innen Thomas Mielmann, Brix Vinzent Koethe, Niklas Marxen, Jennifer Bentz, Lena Liebkind und Phil Laude. Johannes Thieme ist für die Bildgestaltung verantwortlich, Schnitt und Musik liegen bei Pesh Ramin. Produziert wird "Almania" von Kirstin Wille, ausführender Produzent ist Sebastian Fruner. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl und Sabrina Strehse, SWR. Gedreht wird bis Ende August in Berlin. "Almania" ist eine Produktion der DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggi Tales (Phil Laude, Ralph Schiller) im Auftrag des SWR.

