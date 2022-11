ProSieben

Auf diese WM freuen sich alle: Die "TV total Autoball WM 2022" am 16. Dezember live auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

1. November 2022. ProSieben zeigt das ausverkaufte WM-Finale live schon am 16. Dezember. Wenn die ganze Welt mit angehaltenem Atem zusieht, wie Bälle in Tore fliegen, rollen und geschossen werden, ist klar: Die "TV total Autoball WM" kürt den wahren Weltmeister am Ball.

Steven Gätjen und Andrea Kaiser behalten in der Arena in Hannover den Überblick. Für die Moderatorin wird diese WM zur Familienangelegenheit: Ehemann Sébastien Ogier sitzt für Frankreich im Auto. Er tritt gegen Sebastian Pufpaff (Deutschland), Rúrik Gíslason (Island), Eko Fresh (Türkei), Jean Pierre "JP" Kraemer (Bahamas) und drei weitere prominente Fahrer:innen an. Wem winkt der sportliche Titel dieses Winters? Und wer wird Weltmeister der Herzen?

Robert "Robby" Hunke kommentiert den Wettkampf.

Produziert wird die "TV total Autoball WM" von Raab TV.

Die "TV total Autoball WM" am Freitag, 16. Dezember, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show&Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell