"The Masked Singer"-Halbfinale: Endlich Freiheit für GOLDI?

Unterföhring (ots)

27. Oktober 2022. Alles andere als goldig: GOLDI will nicht süß sein. Will nicht von den #MaskedSinger-Fans bejubelt werden. Will nicht gewinnen. Er will Freiheit. Das gab es in sieben Staffeln "The Masked Singer" noch nie: Eine Maske, die so schnell wie möglich ihren Kopf abnehmen und die wahre Identität enthüllen möchte. GOLDI startete letzte Woche die Petition "Freiheit für GOLDI" und verspricht: "Gegen alle, die für mich anrufen, habe ich prophylaktisch Anzeige erstattet."

Welcher Star möchte seine Identität nicht länger verheimlichen? Die Fans in der JoynMe-App sind sich sicher, dass Armin Rohde unter GOLDI steckt. 62% aller Votes tippen auf den Schauspieler. Das Rateteam hält auch Hape Kerkeling, Ingolf Lück, Ingo Appelt, Ben Becker und Marian Gold für möglich.

Im #MaskedSinger-Halbfinale (Samstag, 29. Oktober) entscheidet sich, ob GOLDIs Traum wahr wird und er seine Maske lüften darf, oder ob DER MAULWURF, DIE ZAHNFEE, ROSTY oder DER WERWOLF zuerst ihre Identität preisgeben müssen.

Präsentiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Rebecca Mir, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: In der neuen JoynMe-App geben die #MaskedSinger-Fans den Ton an. Nur dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende jeder Show seine Maske abnehmen muss. Zusätzlich können Tipps abgegeben und Fragen an die Masken gestellt werden. Mit der Go-Live-Funktion können die Fans zudem einen eigenen Live-Stream starten.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Die siebte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

"The Masked Singer - Live on Tour 2023": Die beste, verrückteste Show kommt 2023 auf Deutschlands Bühnen. Die spektakulärsten Kostüme und die größten Hits aus sieben Staffeln in einem 120-minütigen Show-Feuerwerk. Tickets unter www.themaskedsinger.de.

Alle Informationen rund um "The Masked Singer" finden Sie auf der #MaskedSinger-Presseseite: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger und in der #MaskedSinger-Online-Welt

