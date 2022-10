Felix von Jascheroff lüftet vor 4,43 Millionen #MaskedSinger-Fans die BLACK MAMBA Maske

ProSieben

23. Oktober 2022. Erfolgs-Show mit Biss. 4,43 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite) feiern am Samstagabend, wie Schauspieler Felix von Jascheroff die Maske der BLACK MAMBA lüftet. Im Interview nach der Demaskierung strahlt der GZSZ-Star: "Das ist das absolut größte Abenteuer, das ich je erlebt habe. Das war ein Riesen-Spaß für mich."

"The Masked Singer" überzeugt mit einem starken Marktanteil von 15,3 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Im Anschluss punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial", moderiert von Annemarie Carpendale, mit sehr guten 12,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

Eine Schlange mit Schlangen-Phobie.

Im Duett mit der ZAHNFEE performt die BLACK MAMBA zunächst "Beauty & The Beast" (Ariana Grande und John Legend) und anschließend im Solo "Unholy" von Sam Smith. Rate-Queen Ruth Moschner hat "keinen blassen Schimmer", wer unter der Schlangen-Maske stecken könnte. Auch Giovanni Zarrella kann sich nur Rateteam-Kollegin Stefanie Kloß anschließen, die als großer GZSZ-Fan als einzige schnell einen klaren Verdacht hat: Unter der BLACK MAMBA muss Felix von Jascheroff stecken. Auch die #MaskedSinger-Fans in der JoynMe-App setzen auf den Schauspieler. Und behalten Recht. Felix von Jascheroff hebt die BLACK MAMBA Maske und verrät: "Was keiner weiß: Ich habe riesige Angst vor Schlangen. Das war hier für mich wie eine Therapiestunde, die ich hiermit erfolgreich abgeschlossen habe."

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Im "The Masked Singer"-Halbfinale am Samstag, 29. Oktober 2022, live um 20:15 Uhr, geht Deutschlands größtes TV-Rätsel auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter ROSTY, GOLDI, DER WERWOLF, DIE ZAHNFEE und DER MAULWURF?

