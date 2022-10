ProSieben

"The Masked Singer": Wer Wolf?

20. Oktober 2022. Er kann laut. Er kann leise. Er ist wild und auch mal sanft. Singt spielerisch alle Tonlagen. Schafft er es genauso mühelos, heimlich von #TVOG auf die "The Masked Singer"-Bühne zu wechseln? Steckt etwa Rea Garvey unter der Maske des WERWOLF? Das denken zumindest die Zuschauer:innen in der JoynMe-App: Die Hälfte aller Votes tippen aktuell auf den irischen Sänger. Vier Staffeln lang saß Rea Garvey im Rateteam bei "The Masked Singer" - verfolgt er die Show nun aus einer neuen Perspektive und bringt als DER WERWOLF die Bühne zum Beben? Auch Rate-Queen Ruth Moschner hat ihren Freund und ehemaligen Co-Detektiv unter Verdacht: "Der veräppelt uns doch hier alle!" Doch auch andere Namen scheinen plausibel: Yvonne Catterfeld tippte zuletzt auf den Grafen von "Unheilig", Ross Antony auf Manuel Cortez. Martin Kesici und Wincent Weiss landen im App-Voting auf den Plätzen zwei und drei.

In der vierten #MaskedSinger-Liveshow am Samstag rätseln Giovanni Zarrella und Stefanie Kloß gemeinsam mit Ruth Moschner im Rateteam und versuchen dem WERWOLF und den fünf weiteren Masken auf die Schliche zu kommen. Am Ende der Show fällt eine weitere Maske: Wer steckt unter GOLDI, der BLACK MAMBA, ROSTY, der ZAHNFEE, dem WERWOLF und dem MAULWURF?

Präsentiert wird "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel, produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: In der neuen JoynMe-App geben die #MaskedSinger-Fans den Ton an. Nur dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende jeder Show seine Maske abnehmen muss. Zusätzlich können Tipps abgegeben und Fragen an die Masken gestellt werden. Mit der Go-Live-Funktion können die Fans zudem einen eigenen Live-Stream starten.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Die siebte Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

"The Masked Singer - Live on Tour 2023": Die beste, verrückteste Show kommt 2023 auf Deutschlands Bühnen. Die spektakulärsten Kostüme und die größten Hits aus sieben Staffeln in einem 120-minütigen Show-Feuerwerk. Tickets unter www.themaskedsinger.de.

Alle Informationen rund um "The Masked Singer" finden Sie auf der #MaskedSinger-Presseseite: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger und in der #MaskedSinger-Online-Welt

