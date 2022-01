Sky Deutschland

"Deadline Day - das Original": der Transfer-Countdown am Montag live auf Sky Sport News

Sky Sport News berichtet den ganzen Tag umfassend vom letzten Tag der Winter-Transferperiode

Interview mit Karl-Heinz Rummenigge um 11.30 Uhr

Große Talkrunde "Die Bilanz" ab 18.30 Uhr u.a. mit Horst Heldt und Sky Experte Didi Hamann

Darüber hinaus werden Michael Reschke, die Sky Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld und Toni Tomic im Studio zu Gast sowie Vereinsvertreter über den Tag hinweg live zugeschaltet sein

Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg sind nonstop im Einsatz und informieren die Fans rund um die Uhr

"Matchplan"-Moderator Jan Henkel analysiert am Nachmittag die Bundesliga-Kader, die Neuzugänge und mögliche Formationen

Alles rund um den "Deadline Day" auch auf skysport.de sowie in der Sky Sport App, Instagram und Twitter

Unterföhring, 29. Januar 2022 - Wer folgt Niklas Süle nach dessen angekündigten Abschied aus München? Wie ist der Stand bei den Teamkollegen Lewandowski, Müller und Neuer? Verstärkt sich der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg nochmals? Wie geht es mit der Borussia aus Mönchengladbach nach Max Eberls Rücktritt weiter? Und was ist auf internationaler Bühne los? Wie steht es um Lukaku, Mbappe, Ronaldo und Dembele? Werden Klopp, Tuchel oder Rangnick noch einmal im Transfermarkt aktiv?

Diese und weitere spannende Fragen beantwortet am Montag Sky Sport News.

In "Deadline Day - das Original" berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland und den internationalen Topligen. Bis Montag 18.00 Uhr bleibt den Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga noch Zeit, einen Last-Minute-Transfer zu landen und neue Spieler zur sofortigen Verstärkung zu verpflichten.

Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderatorinnen und Moderatoren Amina Ndao, Laura Lutz, Martin Winkler und Thomas Fleischmann führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen vor Ort sind.

Darüber hinaus bleiben Fußballfans durch regelmäßige Transfer Updates bestens informiert. Die Sky Reporter und Transferexperten Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Matchplan-Moderator Jan Henkel analysiert am Nachmittag die Bundesliga-Kader, die Neuzugänge und daraus resultierende mögliche Formationen. Dabei zeigt er Schwachstellen auf bzw. auf welchen Positionen bei den Vereinen noch Nachholbedarf besteht.

Ab 18.30 Uhr wird dann in der großen Talkrunde "Die Bilanz" mit Horst Heldt, Sky Experte Didi Hamann und Sky Reporter Marc Behrenbeck ein Fazit gezogen.

Darüber hinaus werden über den gesamten Tag hinweg zahlreiche Gäste und Vertreter der Vereine im Studio live zugeschaltet sein.

Neben dem Fokus auf die Bundesliga und die 2. Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den Sky Kollegen in England werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England gebracht. Außerdem gibt Sky Kommentator und Premier League Experte Toni Tomic seine Einschätzung ab.

Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und Twitter

Auch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Montag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

