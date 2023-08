ARD Mediathek

ARD Mediathek - Die Highlights im September 2023

Babylon Berlin, Staffel 4 (ARD Degeto/WDR) Serie (12 x 45 Min.) Ab 29. September 2023 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 1. Oktober 2023 | 20:15 Uhr | Das Erste Berlin in der Silvesternacht 1930/31. In den Kneipen wird getrunken und getanzt. Abseits der Gosse stößt Fabrikant Nyssen mit Größen aus Politik und Reichswehr an. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse. Immer brutaler demonstrieren die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes ihren Willen zur Macht. Auch der von Regierungsrat Wendt beschützten SS haben Stennes' Männer den Kampf angesagt. Gereon Rath steht zwischen allen Fronten. Während seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach immer weitere Kreise zieht, gerät Rath in Lebensgefahr und verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der "Weißen Hand", einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern. Die vierte Staffel "Babylon Berlin" beruht auf Volker Kutschers Roman "Goldstein". Die Staffeln 1 bis 3 sind bereits ab 4. August wieder in der ARD Mediathek zu sehen. Wahre Helden - Einsatz fürs THW (NDR) Doku-Serie (5 Folgen) Ab 6. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 18. und 20. September 2023 | 22:00 Uhr | NDR Fernsehen Im Februar 2023 überraschen zwei Erdbeben die Bevölkerung im Südosten der Türkei und nahe der syrisch-türkischen Grenze. Für Hundeführerin Evi Kümper und Einsatzleiter Timo Eilhardt vom Technischen Hilfswerk (THW), die sich ehrenamtlich engagieren, wird dies der bewegendste und herausforderndste Einsatz ihres Lebens. Sie tauchen ein in die Apokalypse im Krisengebiet. Egal wann, egal wohin: Das ist das Motto der THW-Spezialeinheit Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA). Die Spezialistinnen und Spezialisten für Bergungs- und Rettungsmissionen stehen spätestens sechs Stunden nach Alarmierung am Flughafen bereit, um mit Suchhunden und schwerem Gerät in Krisenregionen zu reisen. Auch sie engagieren sich ehrenamtlich, lassen Job und Familie zurück, um Menschen in Not zu helfen. Dabei sind ihre Missionen nicht ohne Gefahr: fehlende Infrastruktur, beschädigte Gebäude, die bei Rettungsmissionen oder Nachbeben jederzeit einstürzen könnten. Doch all das hindert die Ehrenamtlichen nicht, beherzt zu helfen. Sie werden im Einsatz wahre Helden! Motorsägen Masters (SWR/HR) Reality-Show (6 x 30 Min.) Ab 16. September 2023 | in der ARD Mediathek Treffen Motorsägen auf Holz, entstehen dabei meist Schall, Schweiß und Späne oder: Kunst. Wie die zustande kommt, zeigt die neue Challenge-Show "Motorsägen Masters". Acht der talentiertesten Kettensägen-Schnitzer:innen Deutschlands treten gegeneinander an, um aus Baumstämmen Skulpturen zu sägen. In sechs Runden fordert Mr. Universum Ralf Moeller die Kreativität und das technische Können der Kandidat:innen heraus. Sylvia Itzen, eine der besten Carverinnen Deutschlands, und der renommierte Künstler Tim Bengel stehen ihm als Jury zur Seite. Mit Muskelkraft, Ausdauer, Strategie und Feingefühl für brachiale Maschinen erschaffen die Carver:innen unter Zeitdruck imposante Kunst. Aber am Ende kann nur eine oder einer den Titel "Motorsägen Master" und 10.000 EUR gewinnen. Die erste Woodcarving-Challenge-Show im deutschsprachigen Raum verspricht Adrenalin, Nervenkitzel und Magie aus Holz. Siehst Du mich? - Großwerden als Social Media Star (SWR) Dokumentarfilm (90 Min.) Ab 1. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 6. September 2023 | 22:50 Uhr | Das Erste Was soziale Bindungen überhaupt sind und welche Rolle Social Media dabei spielt, zeigt der Dokumentarfilm von Carolin Genreith. Sie porträtiert vier Influencer:innen, die zu Beginn des Films alle an unterschiedlichen Punkten ihrer Social-Media-Karriere stehen: Tasha Kimberly, Emilia Horn und Heiko und Roman Lochmann, ehemals "Die Lochis". Sie alle drängt es aus verschiedenen Motiven weg von den Plattformen. An ihrem Beispiel geht der Film den Klischees der Generation Z auf den Grund und versucht dabei, Social Media als popkulturelles Werkzeug zu begreifen Cash und Karma - Ausbeutung beim Yoga? (WDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 4. September 2023 | 18:00 Uhr | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 5. September 2023 | 22:50 Uhr | Das Erste Volker Bretz möchte mit Yoga "den Frieden in die Welt bringen". Mit spirituellem Namen heißt der Betriebswirt Sukadev, Engel der Wonne. Vom ostwestfälischen Bad Meinberg aus hat er es geschafft, mit indischer Philosophie ein Yoga-Imperium zu errichten. Der gemeinnützige Verein Yoga Vidya setzt Millionen im zweistelligen Bereich um. In Deutschland führt er den Markt an: Yoga Vidya ist nach eigenen Angaben in 80 Städten präsent, außerdem in mehreren europäischen Ländern. Doch um welchen Preis? Zum ersten Mal bekommt eine Redaktion detaillierte Einblicke in das System von Yoga Vidya. Zu den Schattenseiten des Erfolgs zählt unter anderem der Umgang mit den Menschen, die in den vier Seminarhäusern leben und arbeiten und deutlich weniger als den Mindestlohn verdienen. Viele haben für ein Leben im Ashram alles aufgegeben. Gerade erst haben zwei von ihnen vor dem Bundesarbeitsgericht ihr Recht eingeklagt. Der Verein hingegen hat vor allem ein Ziel: Wachstum. Welche Struktur und welches Weltbild stecken hinter Yoga Vidya Y-Kollektiv: Resozialisierung im und nach dem Knast (Radio Bremen/BR) Reportage (25 Min.) Ab 4. September 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek Oberstes Ziel des Strafvollzugs in Deutschland ist es, dass Gefangene während ihrer Haftzeit "fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen". So steht es im Strafvollzugsgesetz. Doch wie wird dieses Ziel umgesetzt, wie gelingt Resozialisierung? "Y-Kollektiv"-Autor Tim Schrankel trifft Clemens in der JVA Waldeck, Mecklenburg-Vorpommern. Im geschlossenen Vollzug verbüßt dieser eine Haftstrafe wegen Nötigung und Körperverletzung. Wie sieht sein Alltag aus, welche Resozialisierungsmaßnahmen durchläuft Clemens, um auf sein Leben in Freiheit vorbereitet zu werden? Und wie blicken er und seine Familie zurück, nachdem er wegen günstiger Sozialprognose überraschend frühzeitig aus der Haft entlassen wurde? In der JVA Stralsund trifft Schrankel dann einen 26-Jährigen, der den Rest seiner Haftstrafe im offenen Vollzug verbüßt. Er arbeitet außerhalb des Gefängnisses, verbringt dort nur noch die Nächte und Wochenenden. Hat ihn die Haft auf ein straffreies Leben vorbereitet Exzess Berlin - Hauptstadt der Clubs (rbb/ARD Kultur) Doku-Reihe (3 x 30 Min.) Ab 7. September 2023 | in der ARD Mediathek Berlin ist die Hauptstadt der Clubkultur. Orte wie das Berghain, der Tresor oder der KitKat Club sind weltweit bekannt. Nirgends, so der Ruf, wird länger, exzessiver, freier gefeiert als hier. "Exzess Berlin - Hauptstadt der Clubs" öffnet die Tür in diese sagenumwitterte Welt: Die dreiteilige Doku-Reihe erkundet das heutige Berliner Nachtleben und erzählt zugleich aus fünf Jahrzehnten Clubkultur. Das große Menschenraten - mit Aurel Mertz und Lea Wagner (SWR) Show (6 x 30 Min.) Ab 9. September 2023 | in der ARD Mediathek Die neue sechsteilige Comedy Gameshow "Das große Menschenraten" ist die erste anarchisch-humorvolle Rate-Show, bei der es um Menschenkenntnis geht. In jeder Folge treten der selbsternannte Ratebaron Aurel Mertz und zwei prominente Gäste gegeneinander an, um herauszufinden, wer das beste Gespür hat. Die Rate-Expert:innen zeigen in fünf abwechslungsreichen und skurrilen Spielen, ob sie die Kandidatinnen und Kandidaten durchschauen oder danebenliegen. Dabei geht es immer um die Frage, wer die beste Menschenkenntnis besitzt. Moderiert wird die Sendung von Lea Wagner. Gäste sind u. a. Parshad, Alli Neumann, Nilam Farooq, Mirella Precek, Phenix Kühnert, Felix Kroos, Pierre M. Krause, Eko Fresh, Tim Schäcker und Simon Gosejohann. Ernstfall - Regierung am Limit (SWR) Doku-Serie (3 x 30 Min.) Ab 10. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 11. September 2023 | 20:15 Uhr | Das Erste (Dokumentarfilm, 75 Min.) Als im Dezember 2021 die neue Bundesregierung vereidigt wurde, ahnte niemand, mit welchen Herausforderungen sie es schon bald zu tun haben würde. Der Krieg in Europa verändert alles. Es sind Entscheidungen von enormer Tragweite, die die Ampel um Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner seither zu treffen hat. Der Dokumentarfilm "Ernstfall - Regieren am Limit" von Stephan Lamby blickt hinter die Kulissen der Regierung, auch in dramatischen Situationen; die Akteure sprechen ungewöhnlich offen über ihre Motive - und Gefühle. Rabiat: Die perfekte Hochzeit - Tradition, Geschäft und große Gefühle (SWR) Reportage (45 Min.) Ab 11. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 18. September 2023 | 23:35 Uhr | Das Erste Wenn zwei Menschen heiraten, dann steht ein Heer von Dienstleistern bereit für die perfekte Inszenierung großer Gefühle. Und alle müssen mitmachen: Brautleute, die Trauzeugen, Standesbeamte, Pfarrer oder Pfarrerin - und natürlich die Hochzeitsgesellschaft. Zwischen Junggesell(inn)enabschied und Ja-Wort, zwischen Hochzeitsmesse und Vorbereitungswahnsinn fragt sich Rabiat-Autor Manuel Möglich: Was macht ihn aus, den schönsten Tag im Leben? Tod den Lebenden (ARD Degeto) Impro-Serie (6 x 30 Min.) Ab 15. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 16. September 2023 | ab 21:45 Uhr | ONE Alle lieben alle, keiner trennt sich! Heidi (Odine Johne) macht die Regeln. Die selbstbewusste Endzwanzigerin lebt mit ihrem konfliktscheuen Partner Juklas (Julius Feldmeier) und der gemeinsamen Freundin Becky (Kristin Suckow) in einer offenen Beziehung. Als die verträumte Becky spontan Micha (Leon Ullrich) mitbringt, muss sie ihn mit den anderen beiden erst einmal "teilen". Für Heidi, die etwas mit der jungen Akki (Lea van Acken) anfängt, gilt die Regel aber nicht. Das ist aber nicht das größte Problem der Drei: Ausgerechnet als Becky ein gemeinsames Baby austragen soll, bekommt Heidi eine schreckliche Diagnose. Die Anführerin leidet an einer tödlichen Lungenkrankheit, die vermutlich durch den Klimawandel beschleunigt wird. Um sie zu retten, beschließen die Liebenden, sofort etwas zu unternehmen! Aber was? Y-Kollektiv: Zuhälterei bei Onlyfans (Radio Bremen/BR) Reportage (25 Min.) Ab 18. September 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek In einem Coaching-Programm lernen junge Männer, wie man Frauen emotional so manipuliert, dass sie alles für ihre Partner tun würden. Auch wie sie Frauen zum Verkauf intimer Bilder auf Onlyfans überreden können, um damit Geld zu verdienen. Der Deal: Der Großteil der Einnahmen geht an die Männer, die Frauen erhalten nur einen Bruchteil des Geldes, haben keine Zugangsdaten für ihre Konten und werden zu immer heftigerem Content gedrängt. Moderne Zuhälterei? Die Gründer dieses Coaching-Programms haben Verbindungen zu dem berüchtigten, weltbekannten Frauenverachter Andrew Tate. Wie funktioniert die Masche? Wer sind die Frauen, die das mit sich machen lassen? Und ist die Gruppe der deutsche Ableger der "Hustlers University" von Andrew Tate? Der Wahrheit verpflichtet (arte/SWR/rbb/SR) Dokumentation (90 Min.) Ab 19. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 26. September 2023 | arte Dimitry Muratow stellt sich mutig Putin entgegen. Mit der Macht des Wortes kämpfen der Friedensnobelpreisträger von 2021 und sein Team bei der "Nowaja Gazeta" für Meinungs- und Pressefreiheit in ihrer Heimat Russland. "Nowaja Gazeta" war bis vor kurzem die letzte freie Zeitung des Landes, der Druck auf sie und auf die Redaktion wuchs ständig. Bevor die Zensur die Zeitung dichtmachen konnte, stellte sie ihr Erscheinen nach eigener Entscheidung ein. Aber der Kampf der Macher geht weiter, inzwischen aus dem Exil. Wie schaffen sie es, dem Herrscher im Kreml weiterhin die Stirn zu bieten? Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (HR/WDR/MDR/ARD Kultur) Dokumentation (75 Min.) Ab 20. September 2023 | in der ARD Mediathek Die ARD-Kultur-Doku zeigt den exklusiven Blick in die geheime Welt der Game-Entwicklung - zum Start des spektakulärsten Videospiels des Jahres "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty". Das Entwickler-Studio versucht nach dem katastrophalen Launch des ersten Cyberpunk-Spiels im Jahr 2020 jetzt einen Neustart mit der Veröffentlichung eines erweiterten Games in der Cyberpunk-Welt. Die Doku blickt hinter die Kulissen der Entwicklerszene: nah an den Machern, aber mit journalistisch-kritischer Distanz. Vita & Virginia - Eine extravagante Liebe (BR) Spielfilm (110 Min.) Ab 22. September 2023 | für 30 Tage in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 12. Oktober 2023 | 23:15 Uhr| BR Fernsehen England, in den wilden 1920er Jahren: Die Schriftstellerin Vita Sackville-West (Gemma Arterton) verliebt sich Hals über Kopf in ihre Autorenkollegin Virginia Woolf (Elizabeth Debicki). Die leidenschaftliche Affäre beflügelt die Produktivität beider Künstlerinnen, doch gesellschaftliche Zwänge, Virginias psychische Labilität und Vitas Untreue belasten ihre Beziehung. Zugleich inspiriert die Romanze Virginia zu ihrem berühmten Roman "Orlando", den sie 1928 veröffentlicht. Bereits 1993 verfasste Eileen Atkins das Theaterstück "Vita & Virginia". Dazu griff sie auf Briefe zurück, die sich Vita Sackville-West und Virginia Woolf geschrieben haben. Für das opulent ausgestattete, mit einem erfrischend modernen Electropop-Score unterlegte Biopic arbeitete sie das Stück gemeinsam mit Regisseurin Chanya Button zu einem mitreißenden Kinofilm um. Deutsche Erstausstrahlung. Weltspiegel Doku: Frankreich - Wein und Dürre (WDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 24. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 25. September 2023 | 22:50 Uhr | Das Erste Dürre, Hitze, Feuer - auch in Frankreich wird das Wetter immer extremer. In bestimmten Regionen hat es seit eineinhalb Jahren quasi gar nicht geregnet. Für die Pflanzen bedeutet das Stress, die Böden trocknen immer weiter aus, Flüsse und Seen haben sich bis heute nicht erholt. Dort bangen Winzer um ihre Zukunft. Der Klimawandel - er bedroht den französischen Weinanbau: Winzerinnen und Winzer haben mit großen Ernteausfällen zu kämpfen. Viele Sorten kommen mit den sich verändernden Bedingungen nicht mehr klar. ARD-Frankreich-Korrespondentin Friederike Hofmann bereist das Land und erlebt, wie die Trockenheit Südfrankreich verändert - und Existenzen auf dem Spiel stehen. Sie begleitet die Suche nach Lösungen, bei den Winzern vor Ort und in einem Labor, in dem an neuen Sorten geforscht wird - damit der französische Wein eine Zukunft hat. Rabiat: Verlieren verboten! Geplatzte Träume im Spitzensport (Radio Bremen) Reportage (45 Min.) Ab 25. September 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 26. September 2023 | 00:30 Uhr | Das Erste Im Spitzensport gilt das brutale Prinzip "the winner takes it all" - in anderen Worten "verlieren verboten"! Wie groß ist die Gefahr für auf Sieg getrimmte Top-Athleten, mental abzustürzen, wenn der Traum vom Spitzensport wie eine Seifenblase zerplatzt? Wo bleiben die vielen aussortierten Talente und Verlierer, wenn es allein in Deutschland über 90.000 Profisportler gibt? "Rabiat"-Autorin Lena Oldach spricht mit denen, die für den Sport alles geben und bisweilen gewonnen, aber beim Leben für den Sport auch viel verloren haben: Der 12-jährige Nachwuchstorwart Mathis erzählt, wie ihn der Bundesligist BVB gerade aussortiert hat. Pablo Thiam, Leiter der Fußballakademie von Hertha BSC, lässt sich in die Karten blicken und erzählt, wie hart und hochselektiv das Geschäft mit dem Fußball ist. Siebenkämpferin Louisa Grauvogel war international erfolgreich, doch dann musste sie der Gesundheit zuliebe die Reißleine ziehen. Und die Turnerin Emma Malewski ist bereit, für ihren Traum von Olympia in Paris 2024 alles andere hintanzustellen. ARD Crime Time: Tödliche Verführung - Das Geheimnis des Sirius-Mörders (SWR/NDR) True-Crime-Reihe (3 Folgen) Ab 27. September 2023 | in der ARD Mediathek Fred G. verführt eine Frau, mit dem Föhn in die Badewanne zu steigen - angeblich, um mit ihm auf dem Stern Sirius ein neues Leben zu beginnen. Vorher soll sie eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abschließen. Ein Suizid - als Unfall getarnt. Der Täter wartet derweil in einer anderen Stadt. Er hat ein Alibi. Der perfekte Mord. Doch das Schicksal greift ein und rettet ihr Leben. Jahrzehnte später stoßen SWR-Redakteur:innen auf mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Fred G. Treibt hier ein Serienmörder ungestraft sein Unwesen? Hard Life (Staffel 4): Meine Seele schreit (WDR) Doku-Serie (6 x 25 Min.) Ab 28. September 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek Sie sind jung, haben Depressionen, Burnout - ihre Seele schreit. Trotzdem wollen Louisa, Alexander und Sarina glücklich und selbstbestimmt leben; frei von Ängsten und Zwängen. Wie kann ihnen das gelingen? Louisa ist immer die Lustige, die Starke, doch nach einem Zusammenbruch kann sie nicht mehr. Hilfe bekommt sie in einer Burnout-Klinik. Wird sie wieder gesund? Alexander wirft die Trennung seiner Eltern aus der Bahn, er sucht Anerkennung und schnelles Geld beim Sex mit älteren Männern. Das bereitet ihm psychische Probleme. Kann er sich daraus befreien? Sarina lebt seit zehn Jahren mit der Diagnose Depression. Trotzdem will sie arbeiten und auf eigenen Füßen stehen. Wie ist das zu schaffen? Die Doku-Serie begleitet drei außergewöhnliche Menschen, mitten im Leben. Hart, ungeschönt, echt. ardmediathek.de

