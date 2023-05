KIDDINX GmbH

Weltbienentag: Bibi & Tina verschenken 100.000 Saatgut-Tütchen für Bienenweiden

Berlin (ots)

Am 20. Mai 2023 ist Weltbienentag. Nach dem Erfolg im letzten Jahr, veranstaltet KIDDINX auch in diesem Jahr eine Aktion, um das Thema Bienen in den Fokus zu rücken und auf ihre wichtige Rolle im Ökosystem aufmerksam zu machen.

Etwa die Hälfte der über 560 Wildbienenarten in Deutschland sind bedroht. Die bekannten Freundinnen Bibi & Tina setzen sich schon länger für den Tierschutz ein. In diesem Jahr verteilen die beiden insgesamt 100.000 Tütchen mit Saatgut an Kinder und Kitas. Die Beutel enthalten jeweils 40 verschiedene regionale Kräuter und Blumenarten, mit deren Aussaat jede:r etwas zum Schutz der Bienen beitragen kann.

Denn: Die kleinen Helferlein sind wichtig für uns alle. Sie sammeln Nektar und Pollen und bestäuben so weltweit ca. 90% aller Pflanzenarten. Ohne sie können Pflanzen weder Früchte noch Samen ausbilden. Die gute Nachricht: Jede:r von uns kann etwas für die Wildbienen tun! Ob im eigenen Garten, auf dem bepflanzten Balkon oder einem Blühstreifen am Wegesrand. Durch die richtige Saatgutmischung greift man den Bienen unter die Flügel und bietet ihnen Unterschlupf und Nahrung.

So kommt man an sein Saatgut-Tütchen

Es gibt in diesem Jahr zwei Möglichkeiten, an die begehrten Blumensamen zu kommen. So befinden sich die Tütchen zum einen ab dem 1. Juni 2023 auf dem "Bibi & Tina"-Magazin der Blue Ocean Entertainment AG. Zudem können Kitas über Radio TEDDY die kleinen Saatgut-Tütchen für ihre Gruppen anfragen. Die Kitas säen die Bienenweide im Kita-Garten und berichten im Radio TEDDY Live-Programm über die Entwicklung. Dazu gibt es ab dem 20. Mai Hinweise im Programm und auf der Webseite von Radio TEDDY. Jede Kita, die mitmacht, bekommt ein Plakat "Projekt-Kita" und hat zusätzlich die Chance 1.000 EUR für die Kitakasse zu gewinnen.

