cabaneo Investments e.K.

Neuheit: www.Ferienhaus.online und www.Ferienwohnung.online bieten privaten Vermietern Festpreis-Inserate ohne Provision und vielfältige Module zur optimalen Vermarktung von Ferienunterkünften

Brodenbach (ots)

Privatvermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen können ab sofort ihre Unterkünfte zu einem geringen Jahresfestpreis auf absoluten Top-Domains bewerben - ganz ohne Provisionszahlungen.

Das innovative Projekt wird von der Firma cabaneo aus Rheinland-Pfalz angeboten, die über 30 spezialisierte Unterkunftsportale betreibt. Diese sind gezielt auf individuelle Regionen und Destinationen ausgerichtet und sorgen dafür, dass die jeweiligen Inserate dort erscheinen, wo potenzielle Gäste aktiv nach Unterkünften suchen.

Interessierte Vermieter finden alle Informationen unter den Top-Domains www.Ferienhaus.online und www.Ferienwohnung.online. Dort können sie ihre Unterkunft einfach und in wenigen Schritten einstellen und automatisch von einer synchronen Veröffentlichung auf mehreren Plattformen profitieren. Dies soll laut cabaneo die Reichweite erheblich steigern und das Buchungsaufkommen ankurbeln. Hinzu kommen zahlreiche hilfreiche Module, die die Vermietung und Sichtbarkeit der Unterkünfte gezielt unterstützen. So steht unter anderem ein Last-Minute-Modul zur Verfügung, mit dem Vermieter gezielt freie Wochen bewerben und so die Auslastung maximieren können.

Mit diesem neuen Festpreis-Modell bietet cabaneo Privatvermietern eine kosteneffiziente Alternative zu provisionsbasierten Plattformen - einentscheidender Vorteil, der die Vermarktung privater Ferienimmobilien deutlich erleichtert und wirtschaftlich erheblich attraktiver macht.

Original-Content von: cabaneo Investments e.K., übermittelt durch news aktuell