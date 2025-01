Dubai Finanz

Immobilien-Portfolio im Wert von 10 Millionen Euro: Investment-Experte Eugen Zimbelmann verrät, wie er es heute aufbauen würde

München (ots)

Wer ein hoch dotiertes Immobilien-Portfolio in Dubai aufbauen will, steht vor einer vielversprechenden, aber ebenso anspruchsvollen Aufgabe – mit den richtigen Strategien ist sie aber nahezu immer zu bewältigen. Worauf also kommt es dabei wirklich an und wie sollte man vorgehen, um mögliche Risiken zu minimieren?

Investoren, die ein Immobilien-Portfolio in Millionenwert zusammenstellen möchten, haben in der Regel bereits bewiesen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich handeln können – sei es durch den Aufbau eines eigenen Unternehmens, durch langjährige Investmenterfahrung oder durch allgemeine Verantwortung für ein großes Vermögen. Doch auch bei Immobilieninvestitionen gilt: Erfolg entsteht einzig und allein durch ein solides Fundament. Eine genaue Marktanalyse, die Entwicklung passender Strategien und der richtige Umgang mit Kosten und Ausgaben entscheiden demnach über den Ausgang eines solchen Vorhabens. "Letztendlich steigt die Fallhöhe proportional zur Größe des Portfolios – wer unvorbereitet handelt, riskiert also empfindliche Verluste", mahnt Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz.

"Die gute Nachricht ist: Es gibt bereits bewährte Konzepte, an denen sich jeder orientieren kann – eines davon habe ich auf meinem Erfolgsweg selbst erarbeitet", fügt der Immobilienexperte hinzu. "Am Ende liegt es natürlich an jedem selbst, ob er entsprechende Strategien umsetzt. Wer das tut, nimmt aber in jedem Fall eine wertvolle Abkürzung und spart sich teure Fehler." Als erfahrener Investor, Gutachter und Finanzierungsspezialist hilft Eugen Zimbelmann heute den unterschiedlichsten Investoren dabei, die für sie besten Immobilien in Dubai zu finden und sie zu finanzieren. Wie der Profi von Dubai Finanz beim Aufbau eines entsprechenden Portfolios vorgehen würde, verrät er anhand des folgenden 7-Schritte-Plans.

Schritt 1: Marktanalyse und Strategiefindung

Der erste Schritt zum Aufbau eines erfolgreichen Portfolios ist eine detaillierte Marktanalyse: In Dubai bietet das Land Department hierbei eine hohe Datentransparenz – Kaufpreise und Mietrenditen sind öffentlich einsehbar. So lassen sich all diese Daten problemlos aggregieren und historisch analysieren, um Trends frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus müssen Investoren strategische Entscheidungen treffen: Welche Objekte passen zur Zielsetzung? Soll das Portfolio auf spekulative Kurzzeitgewinne oder langfristige Stabilität ausgerichtet sein? Die Antworten darauf bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte.

Schritt 2: Finanzierungsstrategien und Festlegung des Budgets

Auch Finanzierungsfragen spielen selbstverständlich eine zentrale Rolle. In Dubai ist es möglich, Immobilien einzeln oder als Gesamtportfolio zu beleihen. Ein konservativer Beleihungswert (Loan to Value) von 50 Prozent ist dabei Standard, in Ausnahmefällen sind bis zu 60 Prozent möglich. Zudem sollten Investoren die Kostenstruktur genau kalkulieren: Kaufpreis, Nebenkosten, Betriebskosten und potenzielle Leerstandsrisiken müssen im Budget ausnahmslos berücksichtigt werden.

Schritt 3: Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Investoren mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten profitieren grundsätzlich von einem steuergünstigen Umfeld. Denn: In Dubai sind Einkünfte aus Immobilienportfolios steuerfrei – vorausgesetzt, die Immobilien werden privat gehalten. Steuerpflichtige in Deutschland, Österreich oder der Schweiz müssen hingegen steuerliche Auswirkungen und mögliche Belastungen bei Umschichtungen in ihre Strategie einbeziehen.

Schritt 4: Gründliche Ankaufsprüfung

Ergänzend dazu ist auch die Due Diligence ein unverzichtbarer Schritt beim Immobilienkauf. Eine umfassende Prüfung der Bauqualität und der Immobilie durch lokale Experten hilft demnach, spätere Verluste oder unerwartete Sanierungskosten zu vermeiden. Zudem sichert eine solch sorgfältige Prüfung den langfristigen Wert aller Investitionen.

Schritt 5: Kaufverhandlungen

Ebenso ist beim Aufbau eines Portfolios eine kluge Verhandlungsstrategie entscheidend. Große Volumina bieten schließlich in den allermeisten Fällen einen gewissen Verhandlungsspielraum – sei es bei Einzelkäufen oder beim Erwerb ganzer Immobilienpakete. Sachkundige Partner vor Ort können hierbei nicht nur bei der Preisfindung helfen, sondern auch die Abwicklung federführend übernehmen, um rechtliche und organisatorische Hürden zu minimieren.

Schritt 6: Organisation der laufenden Verwaltung planen

Nach dem Ankauf beginnt meist erst die eigentliche Arbeit: Mieteinnahmen müssen optimiert, Wartungen überwacht und die Rentabilität des Portfolios gesichert werden. Nur durch eine professionelle Verwaltung bleibt der Wert der Immobilien langfristig erhalten und bietet eine solide Basis für weiteres Wachstum.

Schritt 7: Umschichtung und Marktbeobachtung

Zuletzt erfordert jedes Portfolio ein kontinuierliches Management: Markttrends und Einzelentwicklungen der Immobilien müssen beobachtet werden, um rechtzeitig auf Chancen oder Risiken reagieren zu können. Rebalancing, also die Umschichtung des Portfolios, hilft darüber hinaus, Konzentrationsrisiken zu minimieren und die Rendite zu maximieren.

