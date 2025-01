Dubai Finanz

Dubai Finanz auf Expansionskurs: Unternehmen wächst stetig weiter und sucht neue Mitarbeiter

München (ots)

Dubai Finanz, der führende Anbieter von Immobilienfinanzierungen für deutschsprachige Anleger in Dubai, verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum. Das Unternehmen bleibt auf Expansionskurs und sucht neue Mitarbeiter, die das bestehende Team verstärken möchten. Gefragt ist vor allem Unterstützung im Backoffice sowie im Vertriebsinnendienst. Aber auch Cutter, AI-Manager und Setter werden gesucht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Geschäftsführer Eugen Zimbelmann: „Für deutsche Investoren wird der Kauf von Immobilien in Dubai immer attraktiver. Aus diesem Grund haben wir uns mit Dubai Finanz auf die Immobilienfinanzierung für deutschsprachige Anleger mit oder ohne Wohnsitz in Dubai spezialisiert. Um unseren Kunden auch künftig den bestmöglichen Service bieten zu können, sind wir derzeit auf der Suche nach verantwortungsbewussten Talenten, die gemeinsam mit uns wachsen möchten.“

Gegründet wurde Dubai Finanz vom akkreditierten Immobiliengutachter und Berater des Dubai Land Department, Eugen Zimbelmann, der viele Jahre als Unternehmer und Immobilieninvestor in Deutschland tätig war, bevor er mit seiner Familie nach Dubai umzog. Mit seinem Unternehmen unterstützt er heute deutschsprachige Anleger, die in Dubai investieren möchten, bei der Finanzierung ihrer Immobilie. Daneben bietet Dubai Finanz umfassende Beratungsdienstleistungen rund um die Objektsuche und den Immobilienkauf an. Eugen Zimbelmann ist sich sicher: Erfolgreich in Immobilien in Dubai zu investieren, fängt mit einer umfassenden Strategie an, die er gemeinsam mit jedem Investor erarbeitet. Nicht nur ist das Unternehmen der größte deutschsprachige Immobilienfinanzierer in Dubai, es handelt sich auch um die einzige vom Dubai Land Department zugelassene Immobilienbewertungsfirma. Das Team von Dubai Finanz besteht aus qualifizierten Experten aus der Immobilien- und Finanzierungsbranche, die höchste ethische und wirtschaftliche Maßstäbe setzen. Das Unternehmen steht für höchsten Einsatz, außerordentliche Ergebnisse und besten Kundenservice.

Kandidaten, die sich entscheiden, Teil des Teams von Dubai Finanz zu werden, profitieren von einer Vielzahl von Vorteilen. Das Unternehmen legt großen Wert auf ein modernes Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können. Beispielsweise stellt Dubai Finanz seinen Mitarbeitern moderne Apple-Geräte zur Verfügung, die es dem Team ermöglichen, auf höchstem technischen Standard zu arbeiten. Für maximale Ergonomie und optimale Leistungsfähigkeit stehen außerdem ergonomische Möbel und höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung. Die Büroräume im Emaar Square mitten im Herzen von Dubai überzeugen nicht nur durch ihre exklusive Arbeitsatmosphäre, sondern liegen auch direkt neben der Dubai Mall, der größten Mall der Welt, und dem Burj Khalifa, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen Dubais.

„Dubai vereint auf einzigartige Art und Weise futuristisches Flair mit exotischem Zauber. Zugleich überzeugt die Stadt mit ihrem soliden Wirtschaftswachstum und ihrem nachhaltigen Entwicklungsplan. Wir von Dubai Finanz bieten unseren Mitarbeitern nicht nur ein inspirierendes Arbeitsumfeld mitten in dieser pulsierenden Metropole, sondern auch die Chance, in einem der spannendsten und dynamischsten Märkte der Welt zu arbeiten. Dubai ist der ideale Ort für alle Interessierten, die eine Karriere in der Finanz- und Immobilienbranche anstreben. Menschen, die gemeinsam mit uns Erfolgsgeschichte schreiben möchten, sind bei uns an der richtigen Adresse“, so Eugen Zimbelmann.

Mehr Informationen zu den offenen Stellen finden Sie unter: https://www.dubai-finanz.de/karriere

Original-Content von: Dubai Finanz, übermittelt durch news aktuell