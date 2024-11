Rhino Rescue

Rhino Rescue fördert ein Erste-Hilfe-Ausbildungsprogramm in Mexiko und steigert damit seinen globalen Einfluss weiter

Guadalajara, Mexiko (ots/PRNewswire)

Vom 16. bis 18. Oktober fand in Guadalajara, einem der wichtigsten kulturellen Zentren Mexikos, der jährliche internationale Kongress der mexikanischen Vereinigung für Notfall- und Katastrophenmedizin (AMUDEM) statt. Während dieser Veranstaltung präsentierte Rhino Rescue, eine spezielle Marke für Erste Hilfe, ihr Engagement für die Verbesserung der Notfallhilfekapazitäten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden drei Workshops zur Blutstillung von TacticalMD für Strafverfolgungsbeamte und Notfallhelfer durchgeführt, in denen die taktischen Produkte von Rhino Rescue, darunter das Rhino Pneumothorax Access Kit, vorgestellt wurden. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Rhino Rescue, die öffentliche Sicherheit zu unterstützen und gleichzeitig seine regionale Präsenz weiter auszubauen.

Den Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind zwischenmenschliche Gewalt und Verletzungen im Straßenverkehr mit 30,3 % bzw. 12,3 % weiterhin die häufigsten Todesursachen in Mexiko. In den letzten 20 Jahren haben durchschnittlich 15.700 Mexikaner jährlich ihr Leben durch Verletzungen bei Verkehrsunfällen verloren. Die Effizienz der Ersten Hilfe ist in diesen Notfällen entscheidend.

2022 begann Rhino Rescue mit der strategischen Expansion auf dem mexikanischen Markt, trat 2024 in die Testphase ein und plant, sein Händlernetz 2025 zu erweitern. AMUDEM ist eine führende Organisation, die sich für die Verbesserung der Standards in der medizinischen Notfallversorgung in Mexiko einsetzt. Durch die Nutzung dieser Plattform hat Rhino Rescue seine Sichtbarkeit auf dem lateinamerikanischen Markt verbessert und positioniert sich für zukünftige Expansionspläne.

Die von TacticalMD vorgestellten Workshops unterstrichen die überragende Leistung und Zuverlässigkeit der Rhino Rescue-Produkte. Notärzte und Rettungssanitäter aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern nahmen daran teil und gaben positives Feedback zu den in ihrer Ausbildung verwendeten Tourniquets und Kompressen aus Gaze.

„Die Produkte von Rhino Rescue zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Qualität und Benutzerfreundlichkeit aus. Ihre Pneumothorax-Zugangssets sind zum Beispiel leicht und einfach zu tragen. Da unsere Strafverfolgungsbehörden häufig in schwierigen Umgebungen arbeiten, ist eine Erste-Hilfe-Ausbildung für sie von entscheidender Bedeutung, um ihre Reaktionsfähigkeit und Rettungseffizienz zu verbessern", sagte Iñaki Perujo, einer der Teilnehmer von TacticalMD.

Diese Schulungsworkshops sollen in den kommenden Monaten in verschiedenen mexikanischen Städten fortgesetzt werden. Sie zielen darauf ab, die Fähigkeiten von Strafverfolgungsbehörden und Rettungskräften zu stärken und das Bewusstsein der Bevölkerung für die Bedeutung der medizinischen Notfallversorgung zu schärfen.

Europa ist weltweit ein weiterer wichtiger Markt für Rhino Rescue. Mit der kürzlich erlangten MDR-Zertifizierung (Medical Device Regulation) unterstreicht das Unternehmen sein unermüdliches Engagement für die Einhaltung der höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards der EU. Durch die Einhaltung dieser strengen regulatorischen Anforderungen erhöht Rhino Rescue nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern hebt sich auch von der Konkurrenz auf dem schnell wachsenden MedTech-Markt ab. Die Marke wird ihre neuesten Innovationen auf der Medica 2024 vom 11. bis 14. November vorstellen und mit Kunden und Branchenexperten am Stand Nr. G70-5 in Halle Nr. 10 in Kontakt treten.

Für weitere Informationen über die Marke und ihre Produkte besuchen Sie bitte die offizielle Website unter: https://rhinorescuestore.com/collection

Original-Content von: Rhino Rescue, übermittelt durch news aktuell