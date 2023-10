Dental Recruiting

Julian Klemens: Mitarbeitergewinnung für Zahnarztpraxen - Warum in Zukunft jede Praxis eine gute Recruiting-Agentur braucht

Hannover

In Zeiten, in denen der Fachkräftemangel allgegenwärtig ist, stehen Zahnarztpraxen vor einer immer größeren Herausforderung: der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Viele Zahnärzte erhalten wenige oder keine Bewerbungen, wodurch die Suche nach kompetentem Personal zu einer echten Herkulesaufgabe geworden ist. Julian Klemens, Geschäftsführer von Dental Recruiting unterstützt mit seiner Agentur Praxen bei der Mitarbeitergewinnung in der Dentalbranche. Hier erfahren Sie, warum in Zukunft jede Zahnarztpraxis eine gute Recruiting-Agentur braucht.

Der Fachkräftemangel ist derzeit in aller Munde - vor allem im Zusammenhang mit Industrie und Handwerk, wo seit Jahren verzweifelt Fachkräfte gesucht werden. Doch auch die Zahnarztbranche ist vom Fachkräftemangel betroffen. So beklagen viele Zahnärzte immer größere Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden - ein massives Problem, das durch zurückgehende Ausbildungszahlen und steigende Fluktuation noch weiter verstärkt wird. "Viele Zahnarztpraxen erhalten wenige oder keine Bewerbungen auf ihre offenen Stellen", verrät Julian Klemens, Geschäftsführer von Dental Recruiting. "Die wenigen Kandidaten, die sich auf eine Stellenanzeige bewerben, sind oft nicht ausreichend qualifiziert. Im schlimmsten Fall kann es sogar passieren, dass sie gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch erscheinen, weil sie bereits eine andere Stelle gefunden haben."

"Was die meisten Zahnärzte nicht wissen, ist, dass ihre Probleme zu großen Teilen hausgemacht sind", fährt der Recruiting-Experte fort. "Maßnahmen wie Stellenportale, die Agentur für Arbeit oder Zeitungsanzeigen erzielen heutzutage nicht mehr die gewünschten Resultate. Stattdessen haben sich neue Methoden wie Social Recruiting bewährt. Dadurch lassen sich die Probleme nachhaltig lösen." Genau das hat sich Julian Klemens zur Aufgabe gemacht: Mit Dental Recruiting hilft er Zahnarztpraxen dabei, innerhalb weniger Tage qualifizierte Bewerbungen über Social Media zu erhalten. Das gelingt ihm, indem er Kurzvideos für die sozialen Netzwerke erstellt, die geeignete Bewerber gezielt ansprechen. Darüber hinaus unterstützt der Recruiting-Experte seine Kunden dabei, ihre Bewerbungsprozesse möglichst schlank zu gestalten, entsprechende Abläufe zu optimieren und Kandidaten bereits im Vorfeld zu qualifizieren.

So schließt Julian Klemens die Lücke zwischen Medizin und Marketing

Julian Klemens kommt selbst aus der Medizinbranche. Bereits während seines Studiums der Medizintechnik erkannte er eine bedeutsame Lücke: Die Ausbildung im medizinischen Bereich, sei es in Studium oder Ausbildung, vermittelt zwar Fachwissen, vernachlässigt jedoch oft grundlegende Kenntnisse im Marketing-Bereich. Dabei ist eine starke Präsenz auf Social Media in der heutigen Zeit essenziell, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Die meisten Zahnärzte haben allerdings keine Muße, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. "Je früher man auf den Plattformen aktiv wird, desto besser, denn aktuell ist die Konkurrenz noch nicht allzu groß", erklärt Julian Klemens. "Einige Zahnärzte versuchen in diesem Zusammenhang, auf eigene Faust Anzeigen auf Plattformen wie Facebook, TikTok und Instagram zu schalten - jedoch ohne Erfolg. In dieser Situation erweist sich eine erfahrene Recruiting-Agentur als wertvolle Unterstützung - nicht nur, um die richtigen Kandidaten zu finden, sondern auch, um sicherzustellen, dass sich der neue Mitarbeiter gut ins Praxisteam einfügt."

Effiziente Mitarbeitergewinnung in der Dentalbranche mit Dental Recruiting

Um ihren Kunden zu helfen, setzen Julian Klemens und sein Team auf einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beginnen damit, die Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale der Zahnarztpraxis als Arbeitgeber zu analysieren. Dieser erste Schritt ist entscheidend, um später die richtige Zielgruppe anzusprechen. Anschließend wird der Arbeitsalltag in der Praxis durch einen Videografen auf Film festgehalten. Aus dem resultierenden Material erstellt das Team von Dental Recruiting schließlich Kurzvideos mit einer Länge von 30 bis 60 Sekunden, die sich für Facebook, TikTok und Instagram eignen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, auch Fachkräfte anzusprechen, die bisher noch nicht über einen Arbeitgeberwechsel nachgedacht haben.

Dass die Methode von Dental Recruiting funktioniert, zeigen zahlreiche erfolgreiche Kundenresultate. So auch das Beispiel der Zahnarztpraxis MKG Bodem & Kansy in Heidelberg, die durch die Unterstützung von Julian Klemens und seinem Team in die Lage versetzt wurde, alle offenen Stellen innerhalb von nur zwei Monaten zu besetzen. Dr. Dr. Jens Bodem betont: "Eigentlich müsste man jedem Kollegen empfehlen, mit Dental Recruiting über Social Media an potenzielle Mitarbeiter heranzutreten." Ähnliches berichtet Dr. Alexander Müller, Inhaber einer gleichnamigen Zahnarztpraxis in Schriesheim: "Durch die Methode von Dental Recruiting konnten wir unsere offene Stelle innerhalb von nur 30 Tagen qualifiziert besetzen." Die Kundenerfahrungen belegen: Mit Dental Recruiting gelangen Zahnarztpraxen schneller und effizienter ans Ziel.

Julian Klemens über seine Mission und Vision für die Dentalbranche

Dental Recruiting strebt danach, die Personalengpässe in der Dentalbranche schnell und nachhaltig zu bewältigen. Ziel der Agentur ist es, Zahnärzten die Gewissheit zu geben, dass sie sich zu jeder Zeit auf ihr Team verlassen können. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Arbeit uns in absehbarer Zukunft zum bevorzugten Ansprechpartner in der gesamten Branche machen wird", prognostiziert Julian Klemens. "Mit unserer Methode möchten wir einen Teil dazu beitragen, die Zahnarztbranche wieder aufblühen zu lassen."

