Marmor Elements revolutioniert die Balkon- und Terrassensanierung

Regensburg

Balkone und Terrassen sind mehr als nur ein Anbau an einer Immobilie - sie sind der Ort, an dem man die Natur erlebt, ohne das Haus verlassen zu müssen. Doch was passiert, wenn diese wertvollen Freiräume sanierungsbedürftig werden? Marmor Elements bietet hierfür eine revolutionäre Lösung.

Schnelle Sanierung und sofortige Nutzung

"Mit dem Sanierungssystem von Marmor Elements können wir nun 10 bis 15 qm an einem Tag sanieren. Das bedeutet, dass neben der sofort begehbaren Fläche auch am Abend desselben Tages die Rechnung für die Arbeit herausgegeben werden kann", erklärt Fritz Rieder, der Gründer von Marmor Elements.

Technologische Innovation

Das Marmor-Elements-System besteht aus italienischem Marmor, der sowohl langlebig als auch ästhetisch ansprechend ist. Mit einer Aufbauhöhe von nur 12 mm passt es perfekt in jede Sanierungssituation. Die innovative Drainage ermöglicht, dass Wasser effektiv abfließen kann, während die offenporige Struktur Frostsicherheit gewährleistet.

Umweltfreundlich und nachhaltig

Marmor Elements legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Produkte sind komplett plastikfrei, was einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Plastikabfälle leistet. Darüber hinaus sind die Abdichtungsbahnen so konzipiert, dass sie in großen Längen verfügbar sind. Dies minimiert die Anzahl der benötigten Stöße und reduziert damit den Materialabfall. So geht das Streben nach Qualität Hand in Hand mit dem Bewusstsein für ökologische und soziale Verantwortung.

Vielseitige Anwendungen

Neben Balkonen und Terrassen eignet sich das Marmor-Elements-System auch für andere Anwendungen wie Hobbykeller, Treppen und Carports. Dies eröffnet potenziellen Partnern ein breites Spektrum an Möglichkeiten.

Fazit

Die Balkon- und Terrassensanierung ist ein wichtiger, aber oft komplizierter Prozess. Marmor Elements revolutioniert diesen Bereich durch seine innovativen, effizienten und nachhaltigen Lösungen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und erfahren Sie, wie Sie Teil dieser Revolution werden können.

