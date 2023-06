Deutscher Podcast Preis

Hört, hört! Das sind die Nominierten für den Deutschen Podcast Preis 2023

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Neuer Rekord: 855.000 Publikumsvotes, ein Plus von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Zweite Jury-Phase startet jetzt: Expert:innen geben bis Ende Juni ihre Stimmen ab

Gewinner:innen-Bekanntgabe am 6. Juli 2023 bei der Award-Verleihung in Berlin

Nichts geht mehr: Die Nominierten für den diesjährigen Deutschen Podcast Preis stehen fest. Insgesamt wurden dieses Jahr 999 Podcasts aus ganz Deutschland in insgesamt sechs Kategorien eingereicht. Und die kamen besonders gut beim Publikum an. Denn: Alle Einreichungen nahmen automatisch am Online-Voting für den "Publikumspreis" teil. Hier hatten die Hörer:innen die Möglichkeit, ihre Lieblingspodcasts in vier Subkategorien zu wählen. Mit 855.000 abgegebenen Votes erreichte dieser einen neuen Rekordwert. Die Jury vergibt nun die finalen Stimmen und am 6. Juli 2023 werden die Gewinner:innen bei der Award-Verleihung bekannt gegeben. Das Event ist exklusiv für Nominierte, Jury & Partner.

Die heiße Phase ist vorbei. Nun ist es an der Final-Jury, ihre Stimmen zu vergeben. Grit Leithäuser Geschäftsführerin der Radiozentrale freut sich über den neuerlichen Zuspruch und die große Anzahl der Einreichungen in diesem Jahr. "Alleine die Anzahl der Einreichungen zum Deutschen Podcast Preis (DPP) 2023 zeigt, wie wichtig der Szene ein Award ist, um gehört zu werden - im wahrsten Sinne. Denn der DPP würdigt nicht nur die herausragende Arbeit der Macher:innen und fördert die Vielfalt und Qualität der Podcasts, sondern bietet eben auch eine Plattform, Gehör zu finden und noch mehr Menschen dieses besondere Format nahe zu bringen. Und genau das wollen wir erreichen!"

Die Nominierten 2023!

Und hier sind sie, die insgesamt 50 Finalist:innen für den Deutschen Podcast Preis 2023 - pro Kategorie und jeweils in alphabetischer Reihenfolge.

1. Bester Corporate Podcast

5050 by OMR

Die Energierevolution

Fangen wir an - Ideen für ein besseres Morgen

ICH&WIR - der Jugendpodcast von SOS-Kinderdorf

Wir waren Detektive - Staffel 3

2. Bestes Gespräch

Die Frage

LANZ & PRECHT

Ohne Alkohol mit Nathalie

Unter Almans - Migrantische Geschichte(n)

Zeitkapsel - Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?

3. Bester Independent Podcast

DRINNIES

INSIDE G20 - Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund

Midlife

Sucht & Süchtig - Staffel 2

Wild & Fremd

4. Beste:r Newcomer:in

Kurt Krömer - Feelings

Raus - Ab durch Europa

STUDIO KOMPLEX

too many tabs

Zeigler & Köster - Der Fußball-Podcast von 11FREUNDE

5. Beste Recherche

Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?

Die Flut - Warum musste Johanna sterben?

Frauke Liebs - die Suche nach dem Mörder

Geheimsache Doping

Inside Kabul Luftbrücke

6. Bestes Skript/Beste:r Autor:in

Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?

Die Flut - Warum musste Johanna sterben?

Frauke Liebs - die Suche nach dem Mörder

Himmelfahrtskommando

In Sekten - Staffel 2

Die Nominierten in den vier Kategorien des PUBLIKUMSPREISES sind ...

1. Publikumspreis Comedy

1 Auf die Ohren

DRINNIES

Hobbylos

Kalk & Welk

Zum Scheitern verurteilt

2. Publikumspreis Lifestyle

Die Petze und der Besserwisser

happy, holy & confident ®

Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood

Laura und Pietro - ON OFF

Weird Crimes

3. Publikumspreis Nachrichten & Politik

0630 - der News-Podcast

Hauptstadt - das Briefing

Machtwechsel

The Pioneer Briefing

Was tun, Herr General?

4. Publikumspreis Wissen

Der Kids.Doc - Mehr Gesundheit für dein Kind

Die Zeichen des Todes - Der True Crime Podcast mit Michael Tsokos und Anja Goerz

Familie Verstehen - Das ABC der Gewaltfreien Kommunikation

Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe

Verena König - Kreative Transformation

Schirmherr des Publikumsvotings ist der Podcast Verein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung und fördert den Nachwuchs der deutschsprachigen Podcast-Szene.

Die finale Jury-Bewertung

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Nachdem die 5 Nominierten in jeder Kategorie durch die Punktevergabe der Fach-Jury feststehen, vergibt nun die Final-Jury ihre endgültigen Bewertungen in den sechs Kategorien, um die Sieger:innen zu ermitteln. Die Gewinner:innen werden dann am 6. Juli in Berlin im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung für Nominierte, Jury, Partner und Presse feierlich verkündet.

Über den Deutschen Podcast Preis

Es ist eine starke Allianz aus den größten Playern der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die ARD Audiothek, der Musik- und Podcast-Streamingdienst Amazon Music sowie die Amazon-Tochter Audible, Axel Springer, Deutschlandradio und RTL+Musik. Als Unterstützer:innen mit Produkt- und Dienstleistungen sind dabei: Ticketmaster und RØDE.

Pressefotos zum Download finden Sie auf der Website unter:

www.deutscher-podcastpreis.de

Original-Content von: Deutscher Podcast Preis, übermittelt durch news aktuell