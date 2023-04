Deutsche Bank zieht Millionenleihgabe ab - Max-Ernst-Museum in Brühl verliert eine seiner Hauptattraktionen

Köln (ots) - Die Medienminister aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Nathanael Liminski und Oliver Schenk (beide CDU), fordern in einem gemeinsamen Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck und Claudia Roth (beide Grüne), Staatsministerin für Kultur und Medien, "ein zügiges Signal" in der Frage, wie eine ...

mehr