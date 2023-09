Harbi Consulting GmbH

Social Recruiting: Ali Harbi verrät, worauf es wirklich ankommt

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Fachkräfte sind nicht länger über Stellenportale zu erreichen - ein Fakt, der vielen Unternehmen Probleme bereitet. Mit der Harbi Consulting GmbH bietet Recruiting-Experte Ali Harbi eine Lösung: Indem er sie dabei unterstützt, über Social Media eine überzeugende Arbeitgebermarke aufzubauen und durch Werbeanzeigen konkrete Stellen zu besetzen, stellt er seine Kunden für nachhaltige Recruiting-Erfolge auf. Hier erfahren Sie, warum die Personalsuche langfristig nur noch über Social Media funktioniert und was dabei zu beachten ist.

Der Fachkräftemangel hat die deutsche Wirtschaft weiter fest im Griff. Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge konnten 2022 rund 630.000 Stellen nicht besetzt werden. Eine Tatsache, die zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen stellt: Der Service gerät ins Wanken und Aufträge müssen abgelehnt werden - was das Unternehmen auch wirtschaftlich auf wackelige Beine stellt. "Es ist nicht so, als würden Unternehmen die Situation nicht erkennen. Tatsächlich bemühen sie sich, neue Mitarbeiter zu finden, nutzen aber die falschen Methoden. Wer heute nicht umdenkt, wird daher schon bald das Nachsehen haben", erklärt Ali Harbi, Geschäftsführer der Harbi Consulting GmbH.

"Kaum jemand liest heute noch klassische Stellenanzeigen", so Ali Harbi weiter. "Wer langfristig überleben will, muss also umdenken. Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Arbeitnehmer hat sich von den Stellenportalen in die sozialen Medien verlagert. Es gilt also, dort aktiv zu werden, um Personal von sich zu überzeugen." Der Geschäftsführer der Harbi Consulting GmbH hat schon zahlreiche namhafte Kunden bei der Personalgewinnung betreut und weiß genau, auf welchen Plattformen die besten Fachkräfte anzutreffen sind. Warum Social Recruiting so viel erfolgreicher ist als andere Strategien und was Unternehmen beachten sollten, wenn sie auf Facebook, Instagram und Co. auf Bewerberfang gehen, hat Ali Harbi im Folgenden zusammengefasst.

Fast jeder nutzt Social Media - beste Chancen für Arbeitgeber

In der modernen Informationsgesellschaft sind Facebook, TikTok und Instagram nahezu allgegenwärtig. Fast jeder Deutsche nutzt zumindest eines dieser Netzwerke aktiv - unabhängig von Alter, Beruf und sonstigen Lebensumständen. Für Unternehmen ergibt diese enorme Reichweite die Möglichkeit, wirksamen Markenaufbau zu betreiben und potenzielle Bewerber für alle erdenklichen Stellen von der Ausbildung bis zur Führungsebene zu erreichen. Der große Vorteil besteht dabei darin, nicht nur aktiv, sondern vor allem passiv suchende Kandidaten zu erreichen. Schließlich befindet sich der Großteil qualifizierter Fachkräfte bereits in einer Anstellung, ist aber grundsätzlich zu einem Wechsel bereit, sollte sich ihnen ein interessantes Angebot bieten - und ebendieses gilt es zu unterbreiten. Und zwar dort, wo sich die meisten Fachkräfte heute in ihrer Freizeit aufhalten: in den sozialen Medien.

Doch Vorsicht: Die sozialen Netzwerke sind kein Allheilmittel für Personalprobleme. Die Strategie sowie der gewählte Kanal müssen der Zielgruppe angepasst sein, um Erfolge zu verzeichnen. So sind auf TikTok vor allem Personen bis 19 Jahre vertreten - ideal also, um Auszubildende zu finden. Instagram hingegen zieht heutzutage primär die Gruppe der 20- bis 35-Jährigen an, die den Großteil der begehrten Fachkräfte ausmachen, während Facebook insbesondere bei den Älteren beliebt ist.

Zu bedenken ist auch, dass einzelne bezahlte Werbeanzeigen nur einen begrenzten Effekt erzeugen können - je nach Zielgruppe sogar überhaupt keinen. Um nachhaltige Erfolge zu erzielen, ist es also ratsam, zusätzlich die Attraktivität und Bekanntheit des eigenen Unternehmens durch Employer Branding zu steigern. Dabei kommt es nicht darauf an, um jeden Preis aufzufallen - vielmehr sollte versucht werden, ein konsistentes Bild zu schaffen, das den Werten des Unternehmens gerecht wird. Wird durch Posts, Storys und Livestreams organisch eine Arbeitgebermarke aufgebaut, fällt es langfristig erheblich leichter, über bezahlte Anzeigen Bewerber für konkrete Stellen anzuziehen.

Mit klarem Konzept und professioneller Unterstützung zu mehr qualifizierten Bewerbern

Aus diesem Grund setzen Ali Harbi und sein Team auf eine Kombination aus Social Recruiting und Employer Branding. "In zielgerichteten Kampagnen in den sozialen Medien entwerfen wir einen authentischen Einblick in die Unternehmen unserer Kunden: Was zeichnet das Unternehmen aus? Wie gestalten sich der Arbeitsalltag und das kollegiale Miteinander? Und vor allem: Welche Vorteile ergeben sich für die Arbeitnehmer?" So schaffen es die Experten der Harbi Consulting GmbH, ihre Kunden als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, die qualifizierte Fachkräfte anziehen. Offene Stellen können so planbar und langfristig besetzt werden.

"Wir begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt und stehen jederzeit für alle Fragen und Anliegen bereit", erklärt Ali Harbi. "Unser erklärtes Ziel ist es, Unternehmen für das Thema Social Media zu sensibilisieren - schließlich verbergen sich hier mit der richtigen Herangehensweise ungeahnte Möglichkeiten. Ebendiese wollen wir gemeinsam entfesseln und so für beste Ergebnisse sorgen."

Wollen Sie durch Social Recruiting und eine überzeugende Arbeitgebermarke trotz Fachkräftemangel und Arbeitnehmermarkt zuverlässig und konstant qualifizierte Bewerbungen für Ihr Unternehmen generieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Ali Harbi und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Harbi Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell