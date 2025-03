SRH Holding

Erfolgreiche Kaderschmiede in Heidelberg: erneute Top-Platzierungen im Gründungsradar-Ranking für SRH Gründer-Institut

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

SRH Gründer-Institut erreicht Platz 2 für die Gründungsaktivitäten und mehrere Top 5 Platzierungen im bundesweiten Vergleich des Gründungsradars 2025

Top 5-Platzierung im Gesamtranking (von 64) für etablierte Gründungsförderung an der SRH University

Seit 2020 wurden mehr als 25 durch die SRH betreute Start-Ups über hochdotierte EXIST-Gründungsstipendien gefördert - ein wesentlicher Beitrag zu Heidelberg als Startup-City Nr. 1

Innovation und unternehmerisches Denken sind gefragter denn je. Hochschulen spielen eine immer zentralere Rolle dabei, dafür Wissen zu vermitteln sowie Innovation- und Gründergeschehen zu fördern. Das SRH Gründer-Institut als Teil der SRH University mit Hauptsitz in Heidelberg ist seit nunmehr 15 Jahren ein entscheidender Player für die Gründungsförderung in der Region und Deutschland.

Erneut konnte das SRH Gründer-Institut im heute veröffentlichten Gründungsradar 2025 mit Top-Platzierungen abschneiden. Im bundesweiten Ranking erreicht das SRH Gründer-Institut für seine Gründungsaktivitäten Platz 2 von 70 unter vergleichbaren Hochschulen. Die Platzierung steht insbesondere für den außergewöhnlichen Erfolg bei eingereichten und realisierten Gründungsförderungen. Auch im Gesamtergebnis des Rankings liegt das SRH Gründer-Institut unter den Top 5. Der Gründungsradar wird regelmäßig vom Stifterverband in Zusammenarbeit und mit finanzieller und fachlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz durchgeführt.

Verbindung von Lehre, Wissenschaft und Unternehmertum

Das Gründer-Institut des Bildungs- und Gesundheitsanbieters SRH fördert seit 2010 Gründer:innen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum. Als dritte Säule neben Lehre und Forschung wird die Hochschule so einem gelingenden Transfer im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Bereits während des Studiums werden junge Menschen darauf vorbereitet, kritisches Denken, Verantwortungsbewusstsein und Ressourcenorientierung direkt in die Arbeitswelt einzubringen.

"Unternehmerisches Denken und Handeln ist eine zentrale Kompetenz im Arbeitsmarkt der Zukunft. Daher setzen wir als SRH mit unserem CORE-Prinzip (Competence-oriented Research and Education) auf ein Bildungskonzept, das einen spezifischen und praxisnahen Studienabschluss mit eigenverantwortlich agierenden Absolvent:innen fördert und einfordert", so Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH.

Schwerpunkt der SRH-geförderten Start-ups liegt auf SMART-Solutions. Insbesondere bei medizinisch-technischen Entwicklungen, Learn- und Health-Tech stehen die Innovationen für eine sinnvolle Nutzung von KI, Gamification, Media oder Robotik. Zusammen mit mehr als 50 Partnerunternehmen bietet das SRH Gründer-Institut die Möglichkeit, innovative Ideen nicht nur zu fördern und gezielt bei Finanzierungsanträgen zu unterstützen, sondern diese durch sein starkes Netzwerk auch praktisch am Markt zu testen und zu realisieren.

"Wir sehr stolz auf den Erfolg, den unsere Gründer:innen und die betreuten Start-ups am SRH Gründer-Institut vorweisen können. Dank unseres vielseitigen Set-ups und einem hervorragenden Netzwerk sind wir eine der führenden Hochschulen, nicht nur unter den privaten, sondern auch im Vergleich zu den bekannten staatlichen Gründungsschmieden", ordnet Prof. Bernhard Küppers, Leiter des SRH Gründer-Instituts, die erneute erfolgreiche Platzierung ein.

Das SRH Gründer-Institut ist Teil der SRH University, die ihren Hauptsitz in Heidelberg hat und über bundesweit 18 Studienorte verfügt. Allein im Hochschulbereich betreibt die SRH darüber hinaus die SRH Fernhochschule - The Mobile University, die EBS Universität für Wirtschaft und Recht sowie international die SRH Haarlem University of Applied Sciences in den Niederlanden und die Universidad Paraguayo-Alemana (UPA) in Paraguay.

Zu den Bildungsunternehmen der SRH gehören darüber hinaus acht Fachschulen, fünf Schulen, acht Zentren für berufliche Rehabilitation und zwei Weiterbildungseinrichtungen.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit fast 17.000 Mitarbeitenden und 1,25 Mio. Kund:innen erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro (2023).

Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Original-Content von: SRH Holding, übermittelt durch news aktuell