ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 13/24 Donnerstag, 28.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 5.10 Best of "Sketch History" Neues von gestern Deutschland/Ungarn 2020 5.45 Das Phantom von Soho -7.15 (Die Sendung „Terra Xplore“ entfällt.) Freitag, 29.03. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 7.15 Das Ungeheuer von London-City 8.45 Otto - Der Außerfriesische 10.15 Die Noobs - Klein aber gemein (Aliens in the Attic) 11.30 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (Cloudy With a Chance of Meatballs) 12.55 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 (Cloudy With a Chance of Meatballs 2 ) 14.20 Monster House 15.45 Lemony Snicket: Rätselhafte Ereignisse (Lemony Snicket's: A Series of Unfortunate Events) 17.15 Der fantastische Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox) (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell